Miia Järvi SDP:n poliittisen valmistelun päälliköksi

- Olen erittäin iloinen voidessani jatkaa työtä sosialidemokraattisen liikkeen parissa uudessa roolissa. Lähden motivoituneena jatkamaan menestyksellä tehtyä poliittista valmistelutyötä, ja tuomaan oman sisällöllisen ja viestinnällisen osaamiseni valmistelun kehittämiseen. Tässä ajassa poliittisen valmistelun merkitys on keskeinen.

Järvi työskentelee tällä hetkellä SDP:n viestintäpäällikkönä ja hän aloittaa uudessa tehtävässä välittömästi.

Poliittisen valmistelun päällikkö vastaa muun muassa SDP:n ohjelmavalmistelusta, tutkimustoiminnasta ja johtaa poliittista osastoa. Poliittisen valmistelun päällikkö on puoluetoimiston johtoryhmän jäsen.

- Miia on hoitanut viestintäpäällikön tehtävää menestyksekkäästi ja on hienoa saada Miian osaaminen SDP:n käyttöön myös uusissa tehtävissä. Poliittisen valmistelun päällikön rooli on keskeinen sosialidemokraattisen puolueen poliittisten tavoitteiden rakentamisessa ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vahvistamisessa, ja uskon, että Miialla on tähän työhön paljon annettavaa, SDP:n puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi päättää.