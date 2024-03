Rosebud Sivullisen ohjelma viikolla 13

Ma 25.3. klo 17 Pertti Honkanen: Talouden punainen lanka (Umpihanki)

Tietokirjailija Pertti Honkasen kanssa keskustelussa vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen, Riku Nieminen haastattelee.

Honkasen kirja käsittelee marxilaista taloustiedettä ja siihen liittyvää tutkimusta nykyajan kannalta: minkälainen visio Marxilla oli kapitalistisesta tuotantotavasta, miten hän arvioi esimerkiksi talouskriisejä, teknistä edistystä, työttömyyttä ja työntekijöiden aseman muuttumista sekä pääoman suhdetta luontoon. Kirjassa paneudutaan myös Marxin arvoteorian perusteisiin ja siitä lähtien vallitsevan talousteorian kritiikkiin. Myös Marxin teorian ja marxilaisen taloustutkimuksen historiaa kansainvälisesti ja Suomessa valaistaan. Kirja päättyy sosialismia koskeviin pohdintoihin.

Pertti Honkanen on pitkänlinjan tutkija ja toimittaja, valt.tri, jonka kirjat ovat käsitelleet mm. veropolitiikkaa, työttömyyttä, sosiaalipolitiikkaa ja marxilaista talousteoriaa. Näitä teemoja hän myös käsitellyt monissa artikkeleissaan eri julkaisuissa.

Ti 26.3. klo 17.30 Arto Lindblom ja Heikki Valkama: Omotenashi — Mitä voimme oppia japanilaisesta vieraanvaraisuudesta? (Vastapaino) JULKKARIT

Luotijunat lähtevät ajallaan, ihmiset odottavat hyvässä muodostelmassa junaan pääsyä, päästävät toiset ensin ulos, tervehtivät junassa ystävällisesti, kaikkialla on puhdasta eikä kukaan kailota puhelimeen.

Tuntuu siltä, että japanilainen vieraanvaraisuus, omotenashi, on läsnä kaikkialla. Tämä kirja pyrkii ymmärtämään, mistä japanilaisessa vieraanvaraisuudessa on oikein kyse ja kertoo, mikä selittää sen ainutlaatuisen luonteen.

Japanilainen vieraanvaraisuus on toisia ihmisiä kunnioittava ajattelutapa, joka tulee ilmi arjen tekoina. Meillä kaikilla olisi paljon opittavaa japanilaisesta vieraanvaraisuudesta ja siitä, millä tavoin se voidaan omaksua osaksi omaa arkea.

Arto Lindblom toimii professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Heikki Valkama on toimittaja, joka on kirjoittanut useita kirjoja japanilaisesta kulttuurista.

Ke 27.3. klo 17

Kati ja Kivi: Kovácsin ja Larmolan sarjakuvaromaanien julkistusjuhlat

Palkitut pitkän linjan sarjakuvataitelijat Kati Kovács ja Kivi Larmola julkistavat kevään odotetuimmat sarjakuvaromaanit "Kaya" ja "Kaikki Liikkuu - Lev Termenin ihmeellinen elämä". Iida Simes ja Ville Hänninen haastattelevat taiteilijoita ja thereminiorkesteri säestää.

Kati Kovácsin uusi sarjakuvaromaani Kaya on tekijänsä näköinen kertomus naisesta, vapauden kaipuusta ja rikoksesta. Kivi Larmolan uutuus taas seuraa keksijä Leon Thereminiä Venäjän vallankumouksesta Amerikkaan ja Siperian vankileireille.



Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5, Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta. Tapahtumat myös striimataan Sivullisen YouTube-kanavalle https://www.youtube.com/@Sivullinen_Lava