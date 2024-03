Lämminhenkistä fantasiaa ja Rantakylän tuttuja raitteja

Travis Baldree: Legendoja ja latteja

Lämminhenkinen fantasia-bestseller on kuin halaus kansien välissä.

Luiden murskaamiseen ja väkivaltaan kyllästynyt Viv päättää muuttaa elämänsä kertaheitolla. Hän haluaa ryhtyä barbaarista baristaksi ja perustaa vilkkaaseen Thuneen kaupungin ensimmäisen kahvilan.

Uusi alku on kuitenkin huteralla pohjalla. Entisen elämän ryökäleet ja Thunen alamaailman hiipparit laittavat kapuloita rattaisiin – eikä uusi asiakaskunta tunnu edes tietävän, mitä kahvi on! Muinainen magia, kuohkeat leivonnaiset ja kuumat kupposet – siinäkö on avain ystävyyteen tai kenties johonkin sitäkin syvempään?

Tässä cosy fantasy -romaanissa ei tuhota valtakuntia tai valuteta vihollisverta, vaan poikkeuksellisten päähenkilöiden lisäksi tarjolla on lempeää huumoria sekä kahvin ja pullan tuoksua.

Travis Baldree on amerikkalainen kirjailija ja äänikirjojen lukija. Ennen kirjojen pariin siirtymistään hän suunnitteli videopelejä. Legendoja ja latteja on Baldreen palkittu esikoisromaani, josta tuli heti ilmestyessään valtava Booktok-ilmiö ja arvostelumenestys.

Ilmestyy 3.4. ja 9.4. (äänikirja)

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Kati Tammensola.

Anu Joenpolvi: Helleöitä ja entisiä heiloja

Lämpimän huumorin kultaama kesätarina rakastetusta Rantakylästä.

Nelli lupautuu hoitamaan kesälomallaan Pauli-enonsa kanoja, kissaa ja hevosvanhusta enon sairaalareissun ajan. Tutuiksi tulevat niin naapuritilan vilkkusilmäinen hevostallin omistaja kuin kahvila Äkkipyssäyksen ja korjaamon väkikin. Helleyötään teltassa viettävä Nelli saa kesken uniensa jopa järisyttävän yllätysvieraan. Mutta kuka kumma on laittanut juhannusruusun tallin oveen?

Anu Joenpolvi on metsän keskellä kissansa kanssa asuva kirjailija, jonka Rantakylä-sarja on valloittanut maalaisromantiikan ystävät.

Ilmestyy 8.4. ja 12.4. (äänikirja)

Ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Mervi Takatalo.

