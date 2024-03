SDP:n Piritta Rantanen: Ministerin vastaus osoittaa hallitukselta puuttuvan tilannetajua

Kvarnström (SDP): Synnytysosastojen tulevaisuudesta on syytä keskustella eduskunnan täysistunnossa 21.3.2024 08:30:43 EET | Tiedote

Kansanedustaja Johan Kvarnström (SDP) on huolissaan synnytysosastojen tulevaisuudesta ja on siksi jättänyt yhdessä ensimmäisenä allekirjoittajana keskustelualoitteen aiheesta. Aloitteessa esitetään, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun siitä, mikä on synnytysosastojen tulevaisuus maassamme.