Mustapuron töiden vaikutukset selvitetään huolella

Kaupunkiympäristön toimiala on ryhtynyt selvittämään nyt esille noussutta uhanalaisen lajin olosuhteisiin kohdistuvaa riskiä. Kaupunkiympäristön toimiala selvittää, onko alueella tehdyt raivaustoimet suoritettu asianmukaisesti ja ovatko ne voineet vaikuttaa haitallisesti kuningaskalastajan talvehtimismahdollisuuksiin. Jos kuningaskalastajan olosuhteisiin on tullut heikennyksiä, ne pyritään korjaamaan ja korvaamaan.



Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä kehitystyö, jonka tavoitteena on tunnistaa nykyistä paremmin tilanteet, joissa luontoarvot ovat vaarassa ja parantaa tiedonkulkua.



Mustapuron laaksossa on käynnistymässä tänä keväänä tulvasuojelun parantaminen. Nyt tehdyt kunnossapitotyöt eivät kuitenkaan liittyneet kyseiseen tulvasuojeluhankkeeseen. Tässä hankkeessa pyritään säästämään Mustapuron penkkojen kasvillisuutta niin paljon kuin mahdollista. Työt on suunniteltu yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.



Tulvatasanteita ja virtauksensäätörakenteita ei kuitenkaan voi rakentaa poistamatta osaa puron penkoista ja sitä myöden kasvillisuudesta. Kaupunkiympäristön toimiala on tutkinut mahdollisuudet säästää mahdollisimman paljon olemassa olevaa kasvillisuutta, ja kasvillisuuden säästämiseen tähdätään myös työmaavaiheessa tehtävän katselmoinnin avulla



Mustapuron tulvasuojelun parantamiseen liittyvät työt alkavat huomenna perjantaina 22.3. puiden kaatamisella kauempana puron uomasta alueella, jossa puiden kaataminen ei vaaranna kuningaskalastajan elinoloja. Muut työt käynnistyvät keväällä.