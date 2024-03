Pitkänperjantain illassa soi Johannes Brahmsin Ein deutsches Requiem

Pääsiäinen on suurten kirkkomusiikkiteosten sesonkiaikaa, ja Vaasan kaupunginorkesterin pääsiäiskonserteissa on vuosien varrella kuultu usein sekä Johann Sebastian Bachin passioita että Wolfgang Amadeus Mozartin Requiem. Tänä vuonna ohjelmassa on esityskoneistonsa laajuuden takia harvemmin kuultu suurteos, Johannes Brahmsin Ein deutsches Requiemin op. 45, ja sitä varten vaasalaiset yhdistävät voimansa Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa. Orkesterien vieraana laulavat korkealuokkaiset vaasalaiskuorot, vokaaliyhtye Röster (valmennus Niels Burgmann) ja kamarikuoro Canticum Maris (valmennus Tarja Viitanen), sekä solisteina suomen johtaviin laulajiin nykyään kuuluvat sopraano Marjukka Tepponen ja baritoni Ville Rusanen. Koko koneiston johtamisesta vastaa Vaasan kaupunginorkesterin ylikapellimestari Tomas Djupsjöbacka.

Ein deutsches Requiem esitetään Vaasan kirkossa pitkänäperjantaina 29.3. klo 20 ja se kestää reilun tunnin. Teos esitetään myös Kokkolan kirkossa samana päivänä klo 14. Brahms sävelsi Requiemin kahden itselleen hyvin läheisen ihmisen muistolle: oman äitinsä ja säveltäjä Robert Schumannin, joka oli ollut nuoren Brahmsin hyvä ystävä ja vankkumaton tukija. Teoksesta on tullut romantiikan ajan ehkä tärkein sielunmessu ja sen Raamatun jakeista koottu, mutta humanismia korostava teksti puhuttelee ihmisiä uskonnosta ja aikakaudesta riippumatta.