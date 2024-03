Vihreät: hallituksen luontopolitiikka vaarantaa Suomen ja Euroopan luonnon – välikysymys harkinnassa

– Hallituksen avoin vastustus ennallistamista vastaan on todella surullinen ja luontovastainen teko, vieläpä maailman metsäpäivänä. Ja se on vain osa surkeaa linjaa. Hallitus on leikannut luonnonsuojelusta ja vesittää vanhojen metsien suojelua. Hallitusohjelma ei riitä luontokadon pysäyttämiseen Suomessa, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne listaa.

– Tutkijat ovat toistuvasti vedonneet sen puolesta, että luontokato otettaisiin vakavammin myös turvallisuuden ja talouden kannalta. Tämä tavoite ei näy lainkaan hallituksen politiikassa. Hallitus selvästi unohtaa täysin, miten valtava merkitys luonnon tilalla voi olla esimerkiksi ruokaturvalle ja ihmisten terveydelle, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ihmetelee.

Vihreä eduskuntaryhmä hämmästelee sitä, miten hallitus ylenkatsoo tiedettä ja tutkittua tietoa. Suomen luontopaneeli on arvioinut, että tavoite luontokadon pysäyttämisestä 2030 mennessä on saavutettavissa, mutta se vaatii merkittäviä lisätoimia. Luontokadon pysäyttäminen edellyttää lisää suojelua ja lisää ennallistamista.

– Kyselytunnilla ministeri Mykkänen totesi, että hallitus toteuttaa tolkun luontopolitiikkaa. Tiedevastaisuus ei ole tolkkua. Toimiva luontopolitiikka voi perustua vain tutkittuun tietoon. Hallitus ei selvästi arvosta Suomen luontoa puheita pidemmälle. Siksi harkitsemme vakavasti välikysymyksen jättämistä. Hallituksen on vastattava siihen, yrittääkö se ottaa luonnon häviämisen vakavasti, Harjanne linjaa.

Vihreät suree sitä, kuinka kokoomus on kääntänyt selkänsä Suomen luonnolle.

– Kuten kokoomuksen pitkäaikainen vaikuttaja Pertti Salolainen totesi X:ssä: Suomen tulee äänestää EUn ennallistamisasetuksen puolesta, sillä asia on huipputärkeä, Harjanne toteaa.