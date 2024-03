HSY saavutti kuntien energiansäästötavoitteen etuajassa – typpioksiduulipäästö kasvatti kasvihuonekaasupäästöjä

Vuonna 2023 päästöt siis kasvoivat, mutta pidemmällä aikavälillä suunta on ollut oikea. Vuosittaisen päästömäärän kasvusta huolimatta HSY:n toiminnan ilmastovaikutukset ovat vähentyneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, yli 50 prosenttia vuodesta 2014.

- Sekä jätehuollon että vesihuollon toimintaa on kehitetty ilmastovaikutusten hillintätavoitteet huomioiden, mikä on tuonut HSY:n päästöjä alaspäin pitkällä aikavälillä, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred. Myös uusiutuvan energian käyttö ja energiatehokkuuden edistäminen ovat olennaisia työkaluja ilmastotyössämme ja näillä osa-alueilla teemme paljon myös seudullista yhteistyötä, Fred jatkaa.

Energiatehokkuuden saralla HSY saavutti yhden merkkipaalun vuonna 2023 toteutettujen energiansäästötoimenpiteiden määrässä. Viimeisen viiden vuoden aikana HSY on toteuttanut kokonaisuutena yli 15 000 MWh edestä energiansäästötoimenpiteitä. Kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) yhteydessä asetettu 7,5 % energiansäästötavoite ajanjaksolla 2017–2025 saavutettiin selvästi ennen määräaikaa.

- Energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen on hieno onnistuminen, ja samalla voimme tuoda esiin, että käytämme resurssejamme viisaasti ja pyrimme toimimaan tehokkaasti muun muassa huomioiden kustannus- ja ympäristötavoitteet, toteaa Tommi Fred.

Hetkellistä kasvua typpioksiduulipäästöissä

Kokonaispäästöjen hetkellistä kasvua selittää jätevedenpuhdistusprosessia koskeva ilmiö keväällä 2023, jolloin Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla muodostui edellisvuosia suurempi määrä typpioksiduulia.

- HSY:n jätevedenpuhdistamoilla pystytään seuraamaan ja mittaamaan poikkeuksellisen tarkasti myös laitoksilta ilmakehään vapautuvia kaasuja, toteaa vesihuollon toimialajohtaja Mari Heinonen. Joinakin vuosina puhdistamoiden aktiivilieteprosessi saattaa hetkellisesti häiriintyä esimerkiksi kevään sulamisvesien vaikutuksesta. Tällainen ilmiö ei välttämättä näy merkittävästi jäteveden puhdistustuloksessa, mutta voi aiheuttaa hetkellisesti normaalia suuremman typpioksiduulipäästön ilmakehään, Heinonen jatkaa.

Vuonna 2023 HSY:n päästöt vähenivät energiankäytön sekä kaatopaikan hajapäästöjen osalta. Myös kompostoinnin ja ulkoistettujen palveluiden päästöt olivat laskusuunnassa edellisvuoteen verrattuna. Kaatopaikan hajapäästöjen ja kompostoinnin päästöjen vähenemisen taustalla on mm. kaatopaikan kaasunmuodostuksen vähentyminen, mutta myös onnistunut kaasun hallinta esimerkiksi toimivan keräysjärjestelyn ja rakenteiden tiiviyden myötä. Ulkoisissa palveluissa päästöt muodostuvat pääosin kuljetustehtävien energiankäytöstä, missä fossiilisia polttoaineita käytetään nykyisin yhä vähemmän.

Ostoenergian tarve vähentynyt Blominmäen käyttöönoton myötä

HSY:n energiantuotanto kasvoi noin prosentin vuonna 2023 edellisvuodesta. Energiankulutus kasvoi kolme prosenttia, joka liittyy Blominmäen jätevedenpuhdistamon käyttöönottoon. Uuden puhdistamon energiantarve on ollut käytöstä poistettua Suomenojan puhdistamoa suurempi, mutta Blominmäessä saadaan tuotettua enemmän uusiutuvaa energiaa HSY:n omaan käyttöön. Tästä syystä HSY:n ostoenergian tarve väheni edellisvuodesta peräti 18 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden tarve HSY:ssä on jatkossakin hyvin pieni, mikä on tärkeä askel HSY:n ilmastotyössä.

Faktalaatikko:

- HSY on seurannut toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä jo vuosien ajan.

- Eniten päästöjä muodostuu jätteiden käsittelyprosesseista, kuten jäteveden puhdistuksesta sekä biojätteiden ja jätevesilietteen kompostoimisesta. Kasvihuonekaasupäästöjä vapautuu myös kaatopaikan hajapäästönä.

- Seurattaviin päästöihin sisältyy myös HSY:n oman energian ja polttoaineiden käytön sekä keskeisten ulkoisten palveluiden, kuten erilaisten kuljetustehtävien, materiaalien siirron ja käsittelyn energiankäytöstä aiheutuvat ilmastovaikutukset.

- Vuonna 2023 HSY:n toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt nousivat noin 13 prosenttia edellisvuodesta.

- Kokonaispäästöt olivat 109 000 tonnia hiilidioksidiksi muutettuna, joista omiin prosesseihin ja energiankäyttöön liittyvien päästöjen määrä oli noin 104 000 tonnia ja ulkoisiin palveluihin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt noin 5000 tonnia hiilidioksidiksi muutettuna.

- HSY kulutti vuonna 2023 energiaa noin 208 000 megawattituntia (MWh), josta sähkön osuus oli 59 prosenttia, lämmön 39 prosenttia ja omien autojen ja työkoneiden osuus noin kaksi prosenttia.

- HSY:n uusiutuvan energian tuotanto vuonna 2023 oli 154 000 MWh sisältäen sähkön ja lämmöntuotannon sekä energian myynnin.

Tiedot päästöistä ja energiankulutuksesta ovat saatavilla myös HSY:n avoimen datan sivuilla: Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt - HSY