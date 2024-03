Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 26.3.2024

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 5.3.2024 1.3.2024 08:30:00 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 5. maaliskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaoston esityslistalla on muun muassa esiopetuksen toimipaikat oppilaaksiottoalueittain ja vähimmäisryhmäkoko toimintavuodelle 2024-2025. Esityslistalla on myös yhdistettävän Suutarilan ala-asteen koulun ja Suutarinkylän peruskoulun uusi nimi 1.8.2025 alkaen sekä koulun toimipaikka. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.