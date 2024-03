Jaakonahon tänään ilmestyvän Build-albumin uudet sävyt yllättivät tekijänsäkin: “Tykkään siitä, että tunnelmassa ehditään olla, eikä rikota sitä vääristä syistä”

Kahdeksan uuden originaalikappaleen kokonaisuudella kuullaan itse artistin lisäksi kotimaisia ja kansainvälisiä vieraita: kappaletta Low Blow maustavat yhdysvaltalaisesta The Morphinesta tunnetun Dana Colleyn baritoni- ja tenorisaksofonit. Drive-biisillä kuullaan Wilcon rumpalin Glenn Kotchen perkussioita. Tuomo Prättälän soittama flyygeli kuljettaa In Between -kappaleen tunnelmaa vuoropuhellen Jaakonahon kitaran kanssa, ja Cricketsin muhkeaa soundia värittää Joakim Berghällin tenorisaksofonisoolo.

Tekijänsä näköisellä uudella levyllä kuullaan myös syvällisempää musiikillista ja henkilökohtaista päivitystä, kuin Jaakonahon tyylilajeja jazzista trance-beatin kautta groove-rytmeihin suruttomasti yhdistelleellä Ghost Riot -debyytillä. Build eroaa Suomessa vallitsevan "instumentaali-ilmiön" muista ajankohtaisista julkaisuista (mm. Pekka Laine & The Enchanted, Tinyhawk & Bizzarro, The Shubie Brothers, jonka riveissä Jaakonaho itse myös soittaa) modernilla otteellaan – biiseissä on kuultavissa kumarruksia artistille läheisiin genreihin, mutta varsinainen retroilu loistaa raikkaasti poissaolollaan. Vahvojen instrumentaalimelodioiden tunnelmista välittyy rauhallista harmoniaa, vaikka sävellysten syntyprosessi ei ole ollut aivan kivuton.

– Tiesin jo saatuani Ghost Riotin valmiiksi, että lisää täytyy jossain vaiheessa tehdä. Levyjen julkaisuvälistä tuli vain ajateltua pidempi. Buildin vanhin biisi Drive on jo vuodelta 2018. Oikeastaan homma alkoi toden teolla virtaamaan vasta viime kesänä, ja sitten asiat etenivätkin nopeasti. Paikoin musiikin sävyt ja tyylilajit yllättivät itseni, mutta annoin tulla, mitä tulee. Välillä kannattaa vaan katsella vierestä kun musa menee omia latujaan, eikä puuttua asioihin sen kummemmin. En pidä dogmista, enkä halunnutkaan sen kummemmin rajoittaa tai paaluttaa musiikillisia tavoitteita etukäteen. Tekometodina aika monet biisit saivat alkunsa pianolla, jota en oikeastaan osaa soittaa lainkaan! Uudet biisit ovat puristuneet jossain määrin tuskaisen elämänvaiheen seurauksena, mutta itse kuulen musiikissa rauhaa ja lohtua. Tykkään siitä, että tunnelmassa ehditään olla, eikä rikota sitä vääristä syistä, joksi sävellyksellinen kunnianhimokin voidaan välillä laskea, Jaakonaho pohtii uuden levyn syntytaustoja.

Artistille uuden levyn julkaisuprosessi on aina myös päivitys- ja tutustumismatka omaan itseen, omiin kykyihin, voimavaroihin ja vaikuttimiin. Jaakonahon Build huokuu empatiaa itseä ja kanssaihmisiä kohtaan, vanhasta luopumista ja uuden rakentamista.

– Taitaa olla niin, että osa meistä rakentaa ja osa purkaa, jopa tuhoaa. Niin konkreettisia kuin abstraktimpia asioita. Joillekin on helppoa rakentaa vaikkapa yhteyksiä ihmisten välille, edesauttaa yhteisymmärrystä ja kommunikoida. Joillekin taas ihmiset ja omaisuus ovat välikappaleita oman agendan ajamiselle. Se ei ole mikään aikamme ilmiö, mutta sen ilmentämiselle on uudet yhä tehokkaammat kanavat. Build-levystä kuulee millainen musiikintekijä olen nyt, ja sitä kautta paljon myös millainen ihminen olen tässä hetkessä. Toivottavasti saan rakennettua yhteyden kuulijaan, Jaakonaho toteaa.





Jaakonaho: Build on saatavilla sekä vinyyli- että CD-formaatissa esimerkiksi Levykauppa Äxästä.



Jaakonaho: Build -levyllä soittavat Jaakonahon lisäksi: Mamba Assefa – perkussiot, Joakim Berghäll – tenorisaksofoni, Dana Colley (Morphine) – baritoni- ja tenorisaksofoni, Glenn Kotche (Wilco) – perkussiot, Antti Lötjönen – pystybasso, Amalia Martinez – laulu, Tuomo Prättälä – flyygeli, Niko Votkin – rummut.

Äänitys ja Miksaus: Ático

Rumpuraitojen äänitys: Ambience Studios, äänittäjä Abdissa Assefa

Masterointi: Jaakko Viitalähde, Virtalähde Mastering'

Levyn kansitaide: Emmi Malmström ja Jussi Jaakonaho



Jaakonaho FB

Jaakonaho IG

Jaakonaho kertoo Build-albuminsa biiseistä ja niiden syntyprosesseista omalla YouTube-kanavallaan, jokaisesta kappaleesta oma jaksonsa (english subtitles!)



https://jussijaakonaho.com/