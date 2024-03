CERTEGO ostaa tanskalaisen SCANVIEW:n

CERTEGO pyrkii johtavaksi eurooppalaiseksi kulunhallinta- ja valvontaratkaisujen asiantuntijaksi. Tärkeä osa kasvustrategiaa on ostaa yrityksiä, joiden avulla CERTEGO voi tarjota entistä kattavampia turvallisuuspalveluita asiakkailleen.

SCANVIEW:lla on vahva tekninen tietämys ja asiantuntemus sähköisistä turvallisuusratkaisuista, joita se on toteuttanut arvostetuille kriittisen infrastruktuurin asiakkailleen, kuten Kastrupin lentokentälle, DSB:lle ja Apcoalle. Heillä on houkutteleva tarjonta, vahva toimialaosaaminen ja pitkäaikaiset suhteet toimittajiinsa. SCANVIEW jatkaa toimintaansa erillisenä tytäryhtiönä omalla tuotemerkillään.

"SCANVIEW:n osto tukee strategista tavoitettamme tulla johtavaksi kulunhallinta- ja valvontaratkaisujen toimittajaksi. Olen innoissani siitä, että voimme nyt tarjota SCANVIEW-ratkaisuja nykyiselle asiakaskunnallemme kaikissa Pohjoismaissa", sanoo CERTEGO Groupin toimitusjohtaja Jonas Granath.

"Uskon, että CERTEGO on ainoana aidosti pohjoismaisena sähköisen turvallisuusalan yrityksenä oikea kumppani kehittämään ja kasvattamaan tarjontaamme Pohjoismaissa ja muualla. Hyödymme suuresti CERTEGOn asiantuntemuksesta valvontaratkaisuissa, heidän selkeästä liiketoimintafilosofiastaan, vahvasta maantieteellisestä ulottuvuudestaan ja kyvystään toimittaa SCANVIEW-ratkaisuja kaikenlaisille asiakkaille koosta riippumatta", sanovat SCANVIEW:n perustajat ja johdon jäsenet Torsten Ussing ja Johnny Klausen.

