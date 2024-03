Väitös: Videopelien esityksellinen vastaanpelaaminen vastarinnan muotona

–Pelaamisen ja videopelien ymmärtäminen esityksellisinä tai esityksinä mahdollistaa videopelien ja pelaamisen kokemisen ja haltuunoton uusilla tavoilla, Marleena Huuhka toteaa.

Väitöstutkimuksessaan hän lähestyy vastaanpelaamista esityksen kehyksen kautta. Tutkimuksen aineisto on sekä autoetnografista että etnografista. Se sisältää sekä tutkijan omia pelikokemuksia sekä yliopisto-opiskelijoille järjestetyissä työpajoissa tehtyjä peliesityksiä.

Esityksellistä ja anarkistista vastaanpelaamista

Aineiston pohjalta Huuhka on kehittänyt sekä esityksellisen että anarkistisen vastaanpelaamisen konsepteja.

­Esityksellisellä vastaanpelaamisella Huuhka tarkoittaa käytäntöjä, jotka tulevat näkyviin, kun videopeli ja pelaaminen toimintana kehystetään esitykseksi.

–Se siirtää painopisteen pelin sisällöstä pelin ulkopuolelle inhimillisen ja ei-inhimillisen sekä esityksen ja pelaamisen välisiin yhteyksiin.

Anarkistinen vastaanpelaaminen menee vielä pidemmälle ja unohtaa kaikki pelaamisen käytännöt kokonaan.

–Se tuottaa merkityksiä törmäämällä normeihin ja omaksumalla pelin tai esityksen rihmastojen satunnaisuuden ja vastikkeettomuuden. Väitöskirjassani ehdotan uusia spekulatiivisia käytäntöjä, jotka voivat haastaa olemassa olevat rakenteet ja hierarkiat sekä pelin että esityksen konteksteissa, Huuhka sanoo.

– Videopelit ovat kulttuurisesti ja taiteellisesti tärkeä mutta samalla myös läpeensä kapitalistinen media. Tutkimukseni tavoitteena on ollut etsiä uusia käytäntöjä, joiden avulla on mahdollista haastaa niitä hegemonisia rakenteita, jotka monin tavoin muokkaavat ymmärrystämme nykyisestä yhteiskunnastamme. Pelaamisen tarkastelu esityksen kontekstissa luo uusia avauksia sekä pelitutkimuksen että esitystutkimuksen aloille, Huuhka sanoo.

Väitöstutkimuksen tulokset on julkaistu neljässä tutkimusartikkelissa, jotka kartoittavat tutkimusprojektin etenemistä yksilöllisistä kokemuksista kohti uusia ehdotuksia anarkistisesta, esityksellisestä vastaanpelaamisesta.

Marleena Huuhka on kotoisin Hämeenkyröstä, ja asunut Tampereella vuodesta 2003. Tällä hetkellä hän työskentelee Lapin yliopistossa tutkijana.

Väitöstilaisuus torstaina 28. maaliskuuta

Filosofian maisteri Marleena Huuhkan esitystutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Weird Encounters in Virtual Worlds: Towards a theory of performative, anarchic counterplay as resistance tarkistetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa torstaina 28. maaliskuuta 2024 kello 12 alkaen Keskustakampuksen Päätalon auditoriossa D11 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii tohtori Liam Jarvis, The Royal Central School of Speech and Drama, University of London. Kustoksena toimii yliopistonlehtori Riku Roihankorpi, Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.