Ilmavoimien Hornet -pilotit ja suomalainen De Motu Watches suunnittelivat titaanisen kellon hävittäjälentäjille

Suomen ilmavoimien F/A-18 -hävittäjälentäjät sekä De Motu Watches ovat suunnitelleet yhteistyössä maailman ainoan kellomallin, joka kestää haastavimmat mahdolliset lento-olosuhteet ja täyttää viralliset MIL-standardit. De Motu FINAF Hornet – pilottikello edustaa suomalaista teknologiaa ja muotoilua parhaimmillaan ja on herättänyt keskustelua myös ohjaamoiden ulkopuolella. Kello on suunniteltu työkaluksi ja sitä on toimitetaan vain suomen ilmavoimien hävittäjälentäjille.