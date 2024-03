Klemettilänraiteen alikulkukäytävästä luvallinen graffitiseinä

– Meille on tullut paljon toiveita uusista laillisista graffitienmaalauspaikoista, ja Klemettilänraiteen alikulku soveltuu tähän tarkoitukseen hyvin. Alikulku on melko vähäisellä käytöllä, joten sen käyttö graffitienmaalauspaikkana ei aiheuta suuria ongelmia liikenteen kannalta, liikennejärjestelypäällikkö Jori Löfbacka sanoo.

Alikulku alittaa Sepänkyläntien Myllykadun ja Himalajankadun välillä. Sen molempiin päihin on asennettu kyltit, joissa kerrotaan luvallisesta graffitinmaalauksesta. Kyseessä on kokeilu, joka on voimassa 31.12.2024 asti. Tämän jälkeen tilanne arvioidaan uudestaan.

– Graffitien on pysyttävä sallitulla alueella, alikulun seinissä. Maalaukset eivät saa olla loukkaavia, ja kaikki tyhjät maalipurkit ja muut roskat on vietävä pois alueelta. Myös liikenteelle on jätettävä esteetön kulku, eikä alikulussa olevien valaisimien päälle saa maalata, Löfbacka selventää.

Mikäli ehtoja rikotaan, voidaan lupa päättää jo aiemmin.