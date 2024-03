HUSin Syöpäkeskukselle on myönnetty kansainvälinen Magneettisairaala-tunnustus erinomaisesta hoitotyöstä

Magneettisairaala (Magnet Hospital®) on erinomaisen hoitotyön tunnustus ja tutkittuun tietoon perustuva hoitotyön laatujärjestelmä, josta hyötyvät potilaat, hoitohenkilöstö ja organisaatio. Tunnustus myönnetään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Nimi Magneettisairaala kuvaa vetovoimaa, joka vetää puoleensa magneetin lailla potilaita laadukkaan hoidon ja hoitajia hyvän työpaikan vuoksi.

“Magneettisairaala-tunnustus osoittaa, että hoitotyön laatu, potilastyytyväisyys ja hoitajien työtyytyväisyys on Syöpäkeskuksessa mitatusti erinomaista verrattuna kansalliseen ja kansainväliseen tasoon. Tunnustus on upea palkinto vuosien työstä”, sanoo Syöpäkeskuksen johtava ylihoitaja Vuokko Kolhonen.

“Ei liene sattumaa, että Syöpäkeskuksen hoitotyön veto- ja pitovoima ovat vuosikausia olleet erinomaisella tasolla huolimatta viime vuosien poikkeuksellisista ajoista. Olen kiitollinen koko hoitohenkilökunnallemme merkittävästä ja nyt myös kansainvälisesti arvioituna ensiluokkaisesta työstä potilaidemme parhaaksi”, sanoo Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Johanna Mattson.

Hoitotyö todistetusti huipputasoa

Magneettisairaala toimii hoitotyön viitekehyksenä koko HUSissa. Matka kohti Magneettisairaala-tunnustusta alkoi jo vuonna 2014. Valmistelutyötä on tehty kehittämällä hoitotyön kulttuuria, yhtenäistämällä toimintatapoja ja käytäntöjä sekä keräämällä näyttöä hoitotyön laadusta.

Virallinen hakuprosessi käynnistyi esihakemuksen ja varsinaisen hakemuksen lähettämisellä. Hakemus koostui 50 kriteeristä, joiden toteutuminen hoitotyössä tuli osoittaa Magneettisairaala-tunnustusta haettaessa. Viimeisessä vaiheessa yhdysvaltalainen ANCC-

arviointitiimi tuli sairaalaan todentamaan ja varmistamaan, että kriteereissä kuvatut erinomaiset käytännöt ovat käytössä koko Syöpäkeskuksessa.

“Magneettisairaala-tunnustus on koko HUSille erittäin merkittävä saavutus. Syöpäkeskus on ensimmäinen tunnustuksen saanut HUSin tulosyksikkö. Syöpäkeskuksen pitkäjänteinen hoitotyön kehittäminen on hieno esimerkki perässä tuleville tulosyksiköille, joiden tavoitteena on hakea Magneettisairaala-tunnustusta”, sanoo HUSin Magneettisairaala-ohjelman johtaja Marita Ritmala.

Magneettisairaala (Magnet Hospital®) on American Nurses Credentialing Centerin myöntämä tunnustus sairaalalle, joka magneetin tavoin vetää puoleensa hoitajia ja potilaita. Hoitotyö on Magneettisairaalassa mitatusti laadultaan erinomaista ja hoitajat ovat ammattitaitoisia, työhönsä tyytyväisiä ja sitoutuneita. Johtaminen on osallistavaa ja hoitotyötä tukevat rakenteet ovat kunnossa.

