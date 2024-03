Oulun yliopisto sai Karvilta laatuleiman ja erinomaisen arvion vaikuttavuudestaan alueellisesti

Tutkija Mariella Särestöniemen työssä yhdistyy terveys ja 6G-teknologia 8.3.2024 07:07:00 EET | Tiedote

Tänään YK:n julistamaa kansainvälistä naisten oikeuksien ja rauhan päivää vietettäessä on hyvä nostaa esiin, että moninaisuuden lisääminen ja naisten saaminen mukaan teknisille aloille on välttämättömyys. Tutkimukset osoittavat, että monimuotoiset tiimit ovat luovempia, ratkaisevat ongelmia nopeammin ja pystyvät paremmin tunnistamaan ja avaamaan uusia markkinoita. Sillä on merkitystä, kun luodaan uutta ja onnistutaan yhdessä, mistä akateemisessa tutkimuksessa on kyse.