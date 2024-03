Työmarkkinatilanne ei ratkea ilman kompromisseja

Työmarkkinoiden umpisolmu jatkaa kiristymistään ja sen avaamiseksi tarvitaan vastaantuloa kaikilta osapuolilta. Paikallisen sopimisen ja vientivetoisen palkkamallin edistäminen on mahdollista ainoastaan sellaisilla ratkaisuilla, joihin jokainen osapuoli on valmis sitoutumaan. Lisäksi palkansaajakentän on asemoitava tilanteessa itsensä uudelleen.