SoulRoom kutsuu lempeään hengellisyyteen

- Tarjoamme SoulRoomissa hengellistä sisältöä, joka tukee seuraajiensa hyvinvointia. Hiljaisuuden jooga on kristillinen, lempeä kehollinen harjoitus. Sen yksinkertaiset jooga-asennot ja avara kristillinen hengellisyys sopivat kaikille, SoulRoomin perustaja, Hiljaisuuden joogan® ohjaaja Johanna Harjunkoski kertoo. Hän työskentelee myös diakoniatyöntekijänä Olarin seurakunnassa Espoossa.

SoulRoomin ydin on Instagram-tili, jonka sisältö koostuu kristillisestä joogasta, painottuen Hiljaisuuden joogaan® sekä kristilliseen meditaatioon. Hiljaisuuden jooga® on rekisteröity joogalaji, joka sopii kaikille.

- Keskeistä lajissa on kristillisyyden ytimestä nouseva armollisuus ja kaikkea elämää kannatteleva Jumalan rakkaus. Metodissa kohtaavat kristillinen spiritualiteetti ja joogasta tutuksi tullut kehollisuus, Johanna Harjunkoski kuvailee.



Kokonaisvaltaista hyvinvointia

Johanna Harjunkoski on harrastanut joogaa eri muodoissaan 20 vuotta. Hiljaisuuden jooga tuli hänen elämäänsä joitakin vuosia sitten sattuman kautta.

- Hiljaisuuden jooga vei minut heti mukanaan. Rakastan lajin kokonaisvaltaisuutta ja armollisuuden läsnäoloa. Koen kristillisen hengellisyyden, joogan kautta tulevan kehollisuuden sekä mielen hiljentymisen antoisaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä olen Hiljaisuuden joogan opettajakoulutuksessa.

Johanna Harjunkoski kertoo, että SoulRoom edustaa kristillistä hengellisyyttä muuttuvassa ajassa ja tarjoaa uudenlaisen väylän osallistua kirkon toimintaan. Sisällössä painotetaan esimerkiksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, kehon, mielen ja sielun merkitystä. Toiveena on myös luoda uudenlaista yhteisöllisyyttä ihmisten välille.



Kehollisia rukouksia ja meditaatiota

Sisältöä SoulRoomiin julkaistaan vähintään kolme kertaa viikossa. Tilin sisällöt rakentuvat asentovideoista, joissa käydään läpi Hiljaisuuden joogan asennot ja niiden rakentaminen. Tero Marinin ottamien, hiljaisuuden teemaa ja kokemusta käsittelevien kuvien yhteydessä avataan Hiljaisuuden joogan sisältöä kuten teologiaa, arvoja ja perustaa. Lisäksi viikon lopussa on aina Hiljaisuuden joogan ohjaajan toteuttama harjoitus.

- Harjoitukset voivat olla esimerkiksi lyhyempiä kehollisia rukouksia, hengitysharjoituksia ja meditaatiota sekä pidempiä Hiljaisuuden joogan harjoituskokonaisuuksia. Pidemmät harjoitukset löytyvät Instagram-tiliin liitetyltä YouTube-tililtä.



SoulRoomiin tuotetaan sisältöä kristillisestä joogasta kiinnostuneille ja sitä harjoittaville ihmisille. Lisäksi tarkoitus on koskettaa heitä, jotka eivät ole lähellä kirkkoa tai perinteistä hengellistä toimintaa. Yhtenä erityisenä kohderyhmänä on millenniaalisukupolvi, jolle usein jooga ja meditaatio länsimaisessa viitekehyksessä ovat tuttuja käsitteitä.

SoulRoom-tili on perustettu Kirkkohallituksen hankerahoituksen tuella. Hankkeessa Johanna Harjunkosken konsulttina, kumppanina ja sisällön ohjaajana on toiminut Hiljaisuuden joogan kehittäjä, pappi, joogaopettaja ja retriitinohjaaja Heli Harjunpää. Tilin sisältöä ja kokonaisuutta rakentamassa mukana ovat valokuvaaja Tero Marin, videokuvaaja ja pappi Ilkka Kujala sekä Hiljaisuuden joogan ohjaajat Maija Saario Helsingistä, Hannele Heinonen ja Lauri Holma Oulusta. Myös Espoon seurakuntayhtymän some- ja verkkotoimitus on mukana tuotannossa.