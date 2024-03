SDP:n Tuppurainen: Miksi Orpo vaikenee EU-politiikan merkittävästä suunnan muutoksesta?

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Ajanpeluu muuttuneessa ennallistamisasetuksessa vain lisää kustannuksia 22.3.2024 13:14:17 EET | Tiedote

Eilen eduskunnan kyselytunnilla ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok) vahvisti, että Suomi aikoo olla mukana kaatamassa EU:n ennallistamisasetusta. – Ilmastonmuutos on tosiasia ja korvaavilla toimilla on kiire. Viime kesien aikana Etelä-Euroopassa on mitattu lähes 50 asteen lämpötiloja. Luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen tähtäävä ennallistamisasetus on osa ilmastotoimia. Esityksen kaataminen muutosten jälkeen on hallitukselta vastuutonta politiikkaa, suomii ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd).