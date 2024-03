Harmaa Rinne Festival juhlittiin menestyksekkäästi Rukalla

Harmaa Rinne Festival koostui kahdesta vierekkäisestä isosta päälavasta, joilla nähtiin sekä kotimaisia että ulkomaisia huippuesiintyjiä. Festivaalin kohokohtiin lukeutuivat muun muassa avauspäivä perjantaina koettu iben näyttävä show, Alman energinen esiintyminen ja illan päättäneen Sannin hittisikermä. Yleisön pitivät lämpimänä virolainen rap-artisti Tommy Cash ja ruotsalainen DJ-duo Rebecca & Fiona. Erityistä ihastusta herätti lumen sisälle rakennettu elektronisen musiikin lava, jossa yleisöä tanssittivat muun muassa Winter Games, Barbitalo ja Nelli Milan. Lumitunnelin keikat ja DJ-setit tarjosivat elektronisen musiikin ystäville ainutlaatuisen elämyksen, jollaista ei kesäfestareilla pääse kokemaan.

Päätöspäivä lauantai alkoi aurinkoisessa pakkassäässä Karri Koiran tanssibileillä, jatkui Suomen euroviisuedustaja Windows95manin ensimmäisellä livekeikalla sitten UMK:n ja päättyi loppuillasta Kuumaan ja JVG:n intensiivisiin keikkoihin. JVG:n keikan aikana nähtiin sekä hyppyrimäkeen projisoitu lasershow että luonnon oma valonäytös, kun Rukan taivaalla loimusivat upeat revontulet.

Harmaa Rinne Festivalin jatkokeikat olivat kiinteä osa after ski -kokonaisuutta. Jatkokeikat täyttivät Rukan yökerhot äärimmilleen erityisesti Been, Shrtyn, Dog Hustlers DJ’s ja Ramses II:n esiintymisten aikana.

Harmaa Rinne Festivalin promoottori Pietu Sepponen hehkuttaa tapahtuman ainutlaatuisuutta: “Näytimme itsellemme ja juhlivalle yleisölle sen, että keskellä talvea on mahdollista toteuttaa täysipainoinen festivaalielämys. Haluan erityisesti kiittää uskomattoman upeaa työtä tehnyttä työryhmää festivaalin toteuttamisesta. Palaute niin artisteilta, yhteistyökumppaneilta kuin kävijöiltä on ollut toistaiseksi ylistävää. Keikkojen lisäksi suitsutusta on kerännyt Rukan Hiihtostadionin ainutlaatuinen miljöö ja festarialueen kuvauksellisuus.”

Harmaa Rinne Festivalilla mukana nähtiin suomalaisten rakastama lonkero eli Hartwall Original Long Drink, joka on tapahtuman pääyhteistyökumppani.



www.harmaarinnefestival.fi