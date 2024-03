Irene Ylönen Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen johtajaksi

Irene Ylönen on toiminut Avoimen tiedon keskuksen varajohtajana 1.3.2022 lähtien ja vt. johtajana 16.11.2023 lähtien. Aiemmin hän on työskennellyt mm. tietoaineistojen hankinnasta vastaavana palvelupäällikkönä ja informaatikkona Jyväskylän yliopiston kirjastossa ja Avoimen tiedon keskuksessa.

Ylösellä on vahva kokemus Avoimen tiedon keskuksen palvelukokonaisuudesta. Ylösen vahvuutena ovat kokemus akateemisen yhteisön henkilöstöjohtamisesta esihenkilötehtävissä sekä näytöt palveluprosessien kehittämisestä. Kokemus Avoimen tiedon keskuksen varajohtajan tehtävässä toimimisesta on vahvistanut Ylösen johtamiskokemusta.

- Jyväskylän yliopistossa on ainutlaatuinen ja ennakkoluuloton Avoimen tiedon keskus, jonka tulevaisuuden kehittämiseen tarvitaan Irene Ylösen visiointikykyä ja vahvaa osaamista. Hänen vahvuuksiaan ovat vuorovaikutustaidot ja kyky toimia akateemisissa verkostoissa. Hänellä on myös selkeä näkemys tulevaisuuden haasteista ja siitä, mihin suuntaan Avoimen tiedon keskuksen palvelukokonaisuutta tulee kehittää, rehtori Jari Ojala sanoo.



- Haluan edelleen vahvistaa Avoimen tiedon keskuksen roolia uutta luovana, myönteisen toimintakulttuurin omaavana yksikkönä, jonka palveluista on selkeää hyötyä niin tutkijoille, opettajille kuin opiskelijoillekin. Tärkeä ja yhä kasvava rooli Avoimen tiedon keskuksella on myös tieteellisen tiedon välittämisessä yhteiskuntaan, Irene Ylönen toteaa.

Avoimen tiedon keskus on Jyväskylän yliopiston kirjaston ja tiedemuseon ainutlaatuinen yhteenliittymä. Keskuksessa työskentelee noin 70 henkilöä. Keskus tarjoaa asiantuntevia ja ajanmukaisia kirjasto- ja museopalveluita sekä avoimen tieteen ja tutkimuksen tuen palveluita toimipisteissä ja verkossa.

Irene Ylönen, irene.ylonen@jyu.fi, puh. 050 428 5259