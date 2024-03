Maaseudun kehittämisen hankerahoitus kiinnostanut Kanta- ja Päijät-Hämeessä – rahoitusta tarjolla vielä tälle vuodelle

”Erilaisiin kehittämishankkeisiin rahoitusta on haettu paljon. Se osoittaa aktiivisuutta Päijät- ja Kanta-Hämeen maaseudun kehittämiseen ja kertoo toisaalta myös tarpeita olevan runsaasti. Euromääräisesti tarkastellen haetut kehittämishankkeet ovat olleet kokoluokaltaan suuria, vaikka haettujen hankkeiden lukumäärä ei ole valtava”, kehittämispäällikkö Timo Kukkonen Hämeen ELY-keskuksesta kertoo.

Uusi rahoituskausi alkoi vuonna 2023 ja maaseudun hanke- ja yritystukia päästiin hakemaan vaiheittain juhannuksen korvilta lähtien. Hankkeiden haku on jatkuvaa, mutta päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään valintajaksoittain. Nyt takana on kolme kehittämishankkeiden valintajaksoa. Listaus rahoitettavaksi valituista hankkeista toteuttajineen, toiminta-alueineen ja lyhyine kuvauksineen löytyy tämän jutun erillisenä liitteenä.

”Olemme valinneet hankkeita rahoitettavaksi 2,7 miljoonan euron edestä, ja olemme parhaillaan tekemässä hankkeille virallisia rahoituspäätöksiä. Rahoitettavaksi on valittu esimerkiksi maaseudun yritystoiminnan monipuolistamista, maatilojen osaamista ja kilpailukykyä sekä ympäristö- ja ilmastoasioita edistäviä ja matkailupalveluja kehittäviä hankkeita, jotka kaikki toteuttavat tavoitteita Hämeen maaseudun kehittämisestä”, Kukkonen toteaa.

Päätös myöntövaltuudesta eli tieto siitä, kuinka paljon rahaa on käytettävissä Hämeen maaseudun kehittämiseen vuonna 2024 saatiin helmi-maaliskuun taitteessa.

”Aivan tarkkaa ELY-keskuksessa kehittämishankkeisiin käytössä olevaa summaa on mahdotonta sanoa vielä sen riippuessa eri asioista, kuten siitä, että samasta potista rahoitetaan myös suoria yritystukia. Oleellista on, että joka tapauksessa resurssia on tänä vuonna käytettävissä merkittävästi Hämeen maaseudun kehittämiseen. Kun mukaan lasketaan myös vuodelta 2023 siirtyvät rahat, on hanke- ja yritystukiin käytettävissä yhteensä yli seitsemän miljoonaa euroa Kanta- ja Päijät-Hämeessä”, Kukkonen sanoo.

Seuraava maaseudun kehittämisen hanketukien valintajakso päättyy Hämeen ELY-keskuksessa 30.4. ja sitä seuraava 30.9. Tilauksessa on laadukkaita hakemuksia yleensäkin, mutta Kukkonen toivoo hakemuksia myös erityisesti tietyille hakemustyypeille ja sektoreille.

”Yleisesti hyville Hämeen alueellista maaseudun kehittämissuunnitelmaa toteuttaville hakemuksille on yhä hyvin tilaa, koska rahoituskausi on vasta saatu käyntiin. Esimerkiksi yritys- ja viljelijäryhmähankkeisiin odotamme hyviä hakemuksia ja hyvin valmisteltuja elinkeinollisia yhteistyöhankkeita ruokasektorin kehittämiseen. Toisaalta taas esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöinvestointeihin olisi merkittävä potti erillistä tukirahaa varattuna, koska niille on ministeriö osoittanut meille yhteensä noin 633 000 euroa tälle vuodelle. Tällaisia investointeja voivat olla vaikkapa koneet ja laitteet esimerkiksi vesistöjen kunnostamiseen tai uusiutuvaan energiaan liittyvät yhteisöjen investoinnit, jotka vähentävät ilmastopäästöjä”, Kukkonen päättää.

EU:n maaseuturahoitusta voi hakea Hämeessä ELY-keskuksen lisäksi paikalliselta Leader-ryhmältä, joita ovat Päijänne-Leader Päijät-Hämeessä, Linnaseutu ry Hämeenlinnan seudulla, LounaPlussa ry Forssan seudulla ja EMO ry Riihimäen seudulla sekä Uudellamaalla. Leader-ryhmillä on oma rahoituskehys ja omat valintajaksonsa.