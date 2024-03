ENNAKKOTIEDOTE: Löytääkö sitoutumiskammoinen mies rakkauden? – Erkka Mykkäsen autofiktiivinen esseeromaani rakkaudesta, seksistä, Frendit-sarjasta ja itsensä kumppanina olemisesta

Sängyssä minulta pääsi unenhoureinen kysymys: ”Ollaanko me rakastuneita?”

Emme olleet käyttäneet siihen mennessä r-sanaa. Ei sitä mitenkään ollut vältelty, se ei yksinkertaisesti tuntunut ajankohtaiselta. Nytkin vain höpöttelin jotain.

”Kyllä me taidetaan olla”, Tyttöystävä vastasi.

Siitä se käynnistyi. Rakastuneita? Hetkinen. Tässäkö tämä nyt oli.

Kolmekymppinen mies on läpi elämänsä kärsinyt sitoutumisahdistuksesta. Hän haluaa läheisyyttä, mutta aina kun romanttinen suhde syventyy, iskee tuttu kauhu. Yhden illan juttujen sijaan mies kaipaa merkityksellisiä ihmissuhteita.

Erkka Mykkänen kertoo Frendit-tv-sarjan olleen hänelle tärkeä yhdeksänvuotiaasta asti. ”Lapsena nähtyjen tarinoiden käsitykset rakkaudesta muovaavat odotuksia siitä, miltä ’Sen oikean’ löytäminen pitäisi tuntua. Sosiologien mukaan länsimaissa ’rakkaususko’ on korvannut uskon Jumalaan. Itse sisäistin varhain mallin, jonka mukaan kunnon mies saa haluta vain pitkäaikaista parisuhdetta yhteen naiseen. On ollut työlästä antaa itselle lupa haluta kevyempiä suhteita ilman voimakasta syyllisyyttä”, hän pohtii.

Erkka Mykkänen (s. 1988) on helsinkiläinen kirjailija, jonka juuret ovat Kuopiossa. Häneltä on aiemmin ilmestynyt romaani Something not good (WSOY, 2018) ja novellikokoelma Kolme maailmanloppua (WSOY, 2015). Mykkänen tekee Kirjoittamisesta-podcastia, joka tarjoaa kirjoittajille vertaistukea ja inspiraatiota. Hän harrastaa kiipeilyä.

Erkka Mykkänen: Sellainen mies

314 sivua, ilmestyy 22.4.

äänikirja ilmestyy 30.4., lukija Erkka Mykkänen