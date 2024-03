Vaikuttavuustyö kaipaa yhteistä tekemistä ja tutkimustietoa – Valmisteilla oleva vaikuttavuuskeskus tukee hyvinvointialueita vaikuttavien menetelmien käyttöönotossa

Vaikuttavuusvirittäjät-palvelu

Vaikuttavuuskeskus käynnisti helmikuussa Vaikuttavuusvirittäjät-palvelun tukemaan hyvinvointialueiden ammattilaisia keräämällä heille tietoa vaikuttaviksi todetuista mittareista, menetelmistä ja toimintamalleista, menetelmien juurruttamisesta ja itse vaikuttavista hoidoista. Vertailukelpoinen tieto on hyvinvointialueille tarpeellista, jotta parhaat menetelmät potilaan auttamiseksi löydetään ja samalla vanhoista tehottomista käytännöistä voidaan luopua.

– Vaikuttavuusvirittäjien toiminnalle on selvästi ollut tarvetta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on halu kehittää työnsä vaikuttavuutta ja autamme heitä tässä työssä. Saimme heti kampanjan aloitettua lähes neljäkymmentä pyyntöä, kertoo Vaikuttavuuskeskuksen projektipäällikkö Riikka Ovaskainen.

Kerätyt tiedot lähetetään tiedon pyytäjälle ja lisätään Vaikuttavuuskeskuksen sivuille. Tietojen etsinnässä keskitytään pääosin suomenkieliseen ja Suomessa tehtyyn tutkimustietoon.

Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa

Vaikuttavuuskeskus aloitti tämän vuoden alussa aktiivisen yhteistyön hyvinvointialueiden kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueille (YTA-alueille) järjestetään tapaamisia neljä kertaa vuodessa. Tapaamiset on jaettu eri aihepiireihin. Alkuvuodesta keskityttiin kokemuksiin vaikuttavista palveluista ja menetelmistä ikääntyneiden ja lapsiperheiden palveluissa. Tapaamisissa luodaan hyvinvointialueille koko maan kattavia yhteistyöverkostoja.

– YTA-tapaamiset ovat saaneet innostuneen vastaanoton ja tapaamisissa on jo sovittu yhteydenotoista alueiden välillä, kertoo projektisuunnittelija Katariina Similä.

Vaikuttavuuskeskusta valmistellaan Pirkanmaan hyvinvointialueella

Sosiaali- ja terveysalan vaikuttavuuskeskus on osa STM:n johtamaa vaikuttavuuden edistämisen kansallista kokonaisuutta. Vaikuttavuuskeskusta valmistellaan EU:n Kestävän kasvun ohjelman RRP-rahoitteisessa hankkeessa Pirkanmaan hyvinvointialueen koordinoimana yhteistyössä Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän kanssa. Vaikuttavuuskeskuksen päämääränä on koota yhteen tietoa kansallisesta vaikuttavuudesta ja osaamisesta. Olennaista on tuoda potilaiden ja asiakkaiden elämänlaatua ja palveluiden kustannustehokkuutta parantava vaikuttavuusajattelu kaikkiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Lisätietoja Vaikuttavuuskeskuksen toiminnasta: https://vaikuttavuuskeskus.fi/