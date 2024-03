Kutsu: Pulp & Beyond 9. - 11.4.2024 / ChemBio Finland ja Helsinki Chemicals Forum 10. - 11.4.2024 Helsingin Messukeskus

Pulp & Beyond 2024: Pulp & Beyond Conference järjestetään tiistaina 9.4. ja tapahtuma näyttelyineen 10.–11.4. Tapahtuma kokoaa yhteen uusimmat metsäpohjaisen biotalouden innovaatiot, tuotteet, palvelut ja teknologiat sekä alan avainhenkilöt. Uusi tapahtumakonsepti keskittyy helppouteen, ajansäästöön, vastuullisuuteen ja vaikuttavuuteen. Näyttelyyn osallistuu lähes 200 yritystä. Molempina päivinä on kaksi keynote-puheenvuoroa ja kaksi paneelia Main Stagella ja kumppanien esityksiä sekä Pulp & Beyond Start-up-kisa (10.4. klo 14) Speakers Cornerissa. Pulp & Beyond 2024 nostaa esille ilmastonmuutosta, vihreää siirtymää sekä metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymiä. Tapahtumassa kuullaan lisäksi puheenvuoroja maailmantaloudesta ja -politiikasta sekä innovaatioiden merkityksestä. Kaikki ohjelma on englanniksi. www.pulpandbeyond.com



ChemBio Finland 2024: ChemBio Finland on kemian ja bioteknologian ammattitapahtuma, jossa on näytteilleasettajana lähes 100 yritystä sekä erittäin laaja seminaariohjelma. Kemian Päivien 2024 ohjelma pureutuu sisällössään kestävästä kehityksestä huomispäivän vetyyn ja synteettiseen biologiaan. Keskiviikon seminaarit pureutuvat lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon. Silloin keskustellaan muun muassa synteettisen biologian mahdollisuuksista lääkekehityksessä sekä yksilöllistetyn hoidon ja geneettisten löydösten vaikutuksista terveydenhuoltoon. Terveysalan digitalisaatiota lähestytään kehittämisen ja mahdollisuuksien kautta. www.chembiofinland.fi

Torstain seminaari Biofoundaries for bioeconomy jakautuu neljään sessioon aiheilla kestävän kehityksen haasteet ja ratkaisut, metabolinen mallintaminen, C1-hiililähteiden hyödyntäminen sekä teollisen biotekniikan mahdollisuudet. Startup and Innovation Forum -seminaarissa keskustellaan turvallisuudesta tuoteinnovaatioissa. Materiaalien ja tuotteiden turvallisuus varmistetaan ottamalla turvallisuusnäkökohdat huomioon mahdollisimman varhain tuotekehitysprosessissa. Tilaisuudessa pääsevät ääneen sekä start up -yritykset että isommat toimijat.

Helsinki Chemicals Forum 2024 on kaksipäiväinen kansainvälinen kemikaaliturvallisuuden konferenssi, joka tuo alan johtavat asiantuntijat ja päättäjät eri puolilta maailmaa keskustelemaan kemikaalien sääntelyyn liittyvistä ajankohtaisista ja globaaleista aiheista. Tapahtumassa kuullaan myös keynote-puheenvuoro Euroopan kemikaaliviraston tulevaisuudesta. Konferenssiin voi hakea maksutonta toimittaja-akkreditointia. www.helsinkicf.eu



Nostoja ti 9.4. (vain Pulp & Beyond Conference)

Mikäli haluat osallistua konferenssiin – lähetä viesti teija.armanto@messukeskus.com Koko ohjelma (lähes 50 puheenvuoroa) löytyy: https://pulpandbeyond.messukeskus.com/conference-programme/

Esillä mm.

-teemassa, jossa käydään läpi selluloosapohjaisten tekstiilikuitujen tulevaisuutta, pohditaan kuluttajien kokemusten eroja puukuitujen ja kierrätetyn muovin välillä, kerrotaan uudesta biohajoavasta kuidusta TreeToTextile-casen kautta sekä tuodaan esille uusien tekstiilituotteiden kehittämishankkeita. Uusien innovatiivisten biotuotteiden luominen puusta ja prosessin sivuvirroista -teemassa kuullaan puun valtavista mahdollisuuksista monipuolisena raaka-aineena, sovelluskehityksestä, kestävistä akkumateriaaleista sekä mikrofibrilloidusta selluloosasta.

Nostoja ke 10.4.



CHEMBIO FINLAND

klo 9.35–10.20 Critical Materials in Circular Economy of Cities (Romulus) seminar 2024 Plenary: Sustainability in the battery value chain – Opportunities and challenges Ulla Lassi, Research Council of Finland



HELSINKI CHEMICALS FORUM

klo 13.00 Keynote: Chemicals policy at the crossroads – achievements and challenges for the future Commission. Kristin Schreiber, Director, DG GROW, European Commission

klo 13.20 What will be the future role of ECHA under the EU’s revised set chemicals regulations, Sharon McGuinness, Executive Director of ECHA.



PULP &BEYOND

klo 10 Climate change, and sources and sinks behind it

Keynote on global responsibility: Petteri Taalas, Head of The Finnish Meteorological Institute

klo 11 Panel/dialogue: Towards carbon zero pulp & paper industry

The Role of Wood in a Renewable Carbon Economy: Michael Carus, Founder nova-institute and Executive Manager of the Renewable Carbon Initiative

Why Carbon Zero?: Petri Vasara, Dr. Tech., Vice President, AFRY

klo 13 Keynote: Role of EU-policies in global responsibility: Paula Lehtomäki, CEO, Finnish Forest Industries Federation

klo 15 Panel: Green transition from policymakers' and investors' point of view

Petri Sarvamaa, Member of the European Parliament (MEP), Sirpa Pietikäinen Member of the European Parliament (MEP), Jori Ringman, Director General, Cepi, Rainer Häggblom, Chairman, Häggblom & Partners Ltd, parent company of Vision Hunters Ltd. & Board Member, United Bankers Ltd

Nostoja to 11.4.



CHEMBIO FINLAND

klo 11.25 What we know (and don’t know) about climate change. The Hidden Role of Gases in Trees. Stephen Ingram, University of Helsinki.

klo 11.30 Startup and Innovation Forum – Safe and Sustainable by Design – Sustainable materials from forest industry side streams. Josefin Larsson, SusChem Finland, VTT, Suomen Bioteollisuus ry, Smart Chemistry Park.



PULP & BEYOND

klo 10 Keynote: Prospects on global economy, Risto E.J. Penttilä, CEO, Nordic West Office

klo 11 World Bioeconomy Forum WBF Roundtable session: Bioproducts as investments - Drivers and obstacles.

Keynote: Dirk Carrez, Executive Director, Bio-based Industries Consortium

Panel (moderated by Ludo Diels): Christian Orglmeister, Executive Director for New Bio-businesses, Strategy, Digital Tech, Suzano, Bernardita Araya, Head of CMPC Ventures, Petri Hakanen, CTO, UPM, Peep Pitk, CDO (Chief Development Officer), OÜ Fibenol

klo 13 Keynote: Driving responsibility and sustainable company growth with innovations – Case: MM Alaska Barrier Grease,

Michael Strobl, Director Innovation, Product Development & Technical Services, MM BOARD & PAPER GmbH

klo 14.30 Panel: Going beyond the boundaries: what are the next chapters for forest industry?

Per Tomani, Director Business Development, Biorefinery & Energy, RISE Research Institutes of Sweden, Åsa Ek, SVP, Head of Innovations, Stora Enso, Kristiina Kruus, Dean, D.Sc. (Tech), Aalto University, School of Chemical Engineering, Johan Engström, CTO, Andritz



Kilpailuja ja palkintojenjakoja:

ke 10.4. klo 14 Pulp & Beyond Award: Startup kilpailu/pitchaukset ja palkinnonjako (10 000 e) ke 10.4. klo 16.30 ChemBio Finland: Suomen Messusäätiön rahoittamat BioFinland (2 500 e) ja Kemian hyväksi -palkinto (2 500 e) sekä Kemian kiertotalouspalkinto.

Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta ja näytteilleasettajista löydät nettisivuilta www.pulpandbeyond.com www.chembiofinland.fi ja www.helsinkicf.eu

Voit akkreditoitua ennakkoon osoitteessa www.messukeskus.com/uutishuone tei Messukeskuksen Mediakeskuksessa (pääsisäänäynti, 2. kerros). Mediakeskus on avoinna keskiviikkona ja torstaina. Helsinki Chemicals Forumiin 10.–11.4. voi lähettää akkreditoitumispyynnön: anu-eveliina.mattila@messukeskus.com. Mikäli haluat osallistua Pulp & Beyond Conferenceen 9.4. lähetä viestiä teija.armanto@messukeskus.com



Pysäköinti Helsingin Messukeskuksen pysäköintitalossa on median edustajille maksutonta. Toimittajat voivat kuitata pysäköintilapun Mediakeskuksessa.

Kuvia edellisistä tapahtumista vapaasti toimitusten käyttöön Messukeskuksen mediapankista http://mediabank.messukeskus.com.

Aukioloajat:

ti 9.4. klo 8.45-17.00 (vain Pulp & Beyond Conference)

ke 10.4. klo 9-17

to 11.4. klo 9-16

Annamme mielellämme lisätietoja ja autamme haastattelujen sopimisessa!

Pulp & Beyond: viestinnän asiantuntija Teija Armanto, puh. 050 376 0804, teija.armanto@messukeskus.com

ChemBio Finland ja Helsinki Chemicals Forum: viestinnän asiantuntija Anu-Eveliina Mattila, puh. 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com