Tuore Vuoden Omakotivaikuttaja edistää hyvää asumista ja pientalorakentamista

Kimmo Rautiainen on työllään edistänyt merkittävästi valtakunnallista pientalorakentamista ja pientalojen kaavoitusta, todetaan valintaperusteissa. Hän on toiminut Pientaloteollisuus PTT ry:n johtajana vuodesta 2010 ja tehnyt valtakunnallista yhteistyötä eri tahojen kanssa pientaloasumisen puolesta.

Rautiainen tapaa säännöllisesti kuntien edustajia pientalojen kaavoituksen edistämiseksi. Hän toimii keskeisenä henkilönä myös vuoden pientalomyönteisimmän kunnan valintatyöryhmässä. Omakotiliitto on valinnut pientalomyönteisen kunnan aina kesän kynnyksellä vuodesta 2017 lähtien.

”Pientaloasukkaiden edunvalvonnassa Kimmo Rautiainen tekee tiivistä yhteistyötä Omakotiliiton kanssa ja on järjestämässä päättäjille suunnattuja pientaloaiheisia webinaareja ja tapaamisia kansanedustajien kanssa”, kiittelee Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

”Valinta Vuoden Omakotivaikuttajaksi on suuri kunnia ja lämmittää erityisesti, koska sen on tehnyt pientaloasukkaita edustava Omakotiliitto”, iloitsee Kimmo Rautiainen.

”Pientaloasumisen edistäminen on minulle tärkeää, koska voin omalla työlläni auttaa ihmisiä toteuttamaan omia asumisen unelmiaan. Mielestäni ihmisten viihtyvyys on ykkösasia. Pientaloasujat ovat tutkitusti tyytyväisimpiä omaan asumiseensa ja omakotitalossa asuminen on etenkin lapsiperheiden toiveissa – tämä pitäisi ottaa paremmin huomioon asuntopolitiikassa ja kaavoituksessa”, Kimmo Rautiainen toteaa.

Rautiaiselle on tärkeää myös kehittää rakennuksista energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä. Hän on toiminut aiemminkin muun muassa kotitalouksien energiatehokkuutta edistävissä hankkeissa.

Omakotiliitto haluaa Vuoden Omakotivaikuttajan tunnustuksella nostaa esiin henkilöitä, joiden toiminta edistää parempaa pientalo- ja vapaa-ajan asumista ja rakentamista. Tämä tavoite on myös Suomen Omakotiliiton toiminnan ytimessä.

Tunnustus jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Sen luovuttivat Kimmo Rautiaiselle Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander, puheenjohtaja Ari Rehnfors ja talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen 25.3.2024.

Omakotiviikko näkyy Omakotiliiton sosiaalisen median kanavissa. Tänä vuonna erityisenä teemana nostetaan esiin oman kodin parhaita puolia.