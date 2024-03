Sale Pöytyän uudistus on valmis

Äänestäminen Turun Osuuskaupan edustajiston vaaleissa alkaa – ehdolla 365 ehdokasta 18.3.2024 09:00:50 EET | Tiedote

Osuuskauppa näkyy monella tavalla jäsentensä arjessa ja alueellisen elinvoiman kehittäjänä. Mitä osuuskauppa voisi tehdä paremmin ja mihin sen tulisi keskittyä alueen kehittämisessä? Tähän pääsee osaltaan vaikuttamaan osuuskaupan edustajisto, jonka jäsenten äänestäminen alkaa nyt. Ehdolle on asettunut yhteensä 365 ehdokasta. - Turun Osuuskauppa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Joka neljäs vuosi valittavan edustajiston roolina on toimia äänitorvena osuuskaupan johdon suuntaan ja huolehtia siitä, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään omistajien toiveita kuunnellen, kertoo asiakkuuspäällikkö Anna Sainio Turun Osuuskaupasta. Osuuskaupan vaaleissa ehdokkaaksi on voinut asettua jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut osuusmaksun, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella. - Edustajistoon valitaan Turun Osuuskaupan omistajien keskuudesta vaaleilla 60 jäsentä