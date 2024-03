Eläkkeensaajan asumistukeen tai lapsilisään ei tule leikkauksia 1.4.2024

Kela tiedotti 18.3. leikkauksista, jotka koskevat yleistä asumistukea ja työttömyystukea. Muutokset ovat olleet paljon esillä myös mediassa. Kelan palveluyksikön johtajan Petteri Taposen mukaan asiakkaiden huoli omista etuuksista näkyy Kelan puhelinpalvelussa. Myös vääriä käsityksiä on liikkeellä.

– Kelan puhelinpalveluun tulee nyt paljon puheluita eläkeläisiltä, jotka ovat huolissaan omasta asumistuestaan. Suuri osa heistä saa eläkkeensaajan asumistukea, johon ei ole tulossa muutoksia, hän kertoo.

1.4. voimaan tulevat muutokset eivät koske eläkkeensaajan asumistukea. Yleinen asumistuki ja eläkkeensaajan asumistuki ovat eri etuuksia. Asiakas voi tarkistaa saamastaan päätöksestä, mitä tukea hän Kelasta saa. Kaikki päätökset löytyvät myös OmaKelasta.

Työttömyystuen lapsikorotukset poistuvat, mutta lapsilisää ei leikata

Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, peruspäivärahaan ja liikkuvuusavustukseen on sisältynyt lapsikorotuksia, jotka poistuvat 1.4.2024. Muutos koskee työttömiä, joilla on huollettavanaan alle 18-vuotiaita lapsia. Muutos ei sen sijaan koske eläkkeiden lapsikorotuksia eikä lapsilisää.

– Osa asiakkaista on käsittänyt, että lapsilisän maksaminen loppuu kokonaan. Rauhoittelemme heitä ja kerromme, ettei näin ole, Taponen kertoo.

Lapsilisiin on päinvastoin tullut vuoden alussa korotuksia. Monilapsisten perheiden lapsilisät kasvoivat, ja yksinhuoltajakorotusta korotettiin 10 eurolla eli 73,30 euroon kuukaudessa. Lisäksi 1.4.2024 alkaen alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaa lapsilisää korotetaan 26 eurolla kuukaudessa.



Taponen muistuttaa, että asiakkaat voivat tarkistaa OmaKelasta saamansa päätökset, etuuksien maksupäivät ja maksettavan etuuden määrän. Kela.fissä on koottu yhdelle sivulle (www.kela.fi/muutokset-tukiin) kattavasti tietoa siitä, miten yleinen asumistuki ja työttömyystuki muuttuvat. Sivulla on myös esimerkkejä muutosten vaikutuksista etuuksiin, vastauksia yleisiin kysymyksiin sekä linkit laskureihin, joiden avulla muutosten vaikutusta omiin etuuksiin voi arvioida.

