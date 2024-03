Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyt ovat vaikuttaneet siltaan odotetusti

Suurimmat liikkeet sillalla aiheutuvat tilanteista, joissa kaksi raskasta ajoneuvoa kohtaavat sillalla vierekkäisillä kaistoilla. Raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuvan liikennejärjestelyn tavoitteena on ollut estää raskaiden ajoneuvojen kohtaaminen sillalla ja siten vähentää sillan kuormitusta. Sillan mittausdataa on tutkittu uusien liikennejärjestelyiden käyttöönoton jälkeen. Kun saatuja tuloksia verrataan vastaavaan mittausjaksoon ennen liikennejärjestelyiden asettamista, on voitu todeta, että sillalta mitattujen suurimpien taipumien taso on pienentynyt n. 20 %. Tämän lisäksi yksittäisiä suuria taipumia ei ole liikennejärjestelyiden asettamisen jälkeen syntynyt. Myös sillan teräsrakenteiden jännitykset on suurimassa osassa mittauspisteitä laskenut. Liikennejärjestelyt ovat vaikuttaneet odotetulla tavalla.

Lisätoimet liikennejärjestelyjen selkeyttämiseksi

Tienkäyttäjillä on ollut vaikeuksia toimia liikennejärjestelyjen mukaan Kaarinan päässä. Tienkäyttäjät ovat toivoneet liikennejärjestelyjen selkeyttämistä, sillä liikennejärjestelyjen liikennemerkkejä ei ymmärretty.

Tielle on maalattu tiemerkinnät pari viikkoa sitten ja se on osaltaan selkeyttänyt tilannetta. Tiemerkinnät kuluvat kuitenkin nopeasti nastarenkaiden alla, ja kestomerkinnät voidaan tehdä vasta myöhemmin keväällä. Tiemerkinnät ovatkin jo haalistuneet, joten ne uusitaan vielä ennen pääsiäistä. Todennäköisesti ne joudutaan uusimaan vielä useamman kerran ennen kuin kestomerkinnät voidaan tehdä.

Viime viikolla Kaarinan päähän lisättiin uusia liikennemerkkejä selkeyttämään liikennejärjestelyjä. Uudet liikennemerkit on lisätty raskaan liikenteen odotuskaistan alkupäähän liikenteen jakajana toimivaan kaiteeseen. Kaiteen päähän on lisätty lisäkilpi, jossa on henkilöauton, linja-auton ja pakettiauton tunnukset sekä nuoli osoittamaan oikeaan suuntaan ajamista. Tämän lisäksi on erikseen merkitty lisäkilvellä, ettei edellä mainittu koske ajoneuvoja, jotka painavat yli 20 tonnia. Havaintojen perusteella uusista liikennemerkeistä huolimatta henkilöautoja on edelleen ajanut raskaan liikenteen odotuskaistalle.

ELY-keskus on selvittänyt, onko vielä jotain muita mahdollisuuksia selkeyttää liikennejärjestelyjä. Kaarinan päähän lisätään uusi selkeämpi ennakko-opastetaulu, jossa näkyy symboleilla, mille kaistalle henkilöautojen, linja-autojen ja rekka-autojen kuuluu ajaa. Sen toimitusaika on muutamia viikkoja.

Lisäksi poliisia on pyydetty lisäämään liikenteen valvontaa Saaristotiellä.

Pääsiäisen liikenteeseen varautuminen

Keleistä riippuen pääsiäisestä käynnistyy monesti kesän mökkisesonki. Tänä vuonna kevät ei ole pääsiäisen aikaan vielä kovin pitkällä. Tämä vähentänee saaristoon suuntaavien mökkiläisten määrää. Viime vuosina on myös havaittu, että lauttayhteyksien parannuttua sesonkien menoliikenne jakautuu useammalle päivälle. Jatkoyhteyksille saariston lautoille ja yhteysaluksille suuntaavien kannattaa silti varata riittävästi matka-aikaa ja varautua matkan viivästyksiin Saaristotiellä.

Tienkäyttäjien on myös hyvä huomioida, että Saaristiellä on enemmän liikkujia, joille Kirjalansalmen sillan liikennejärjestelyt eivät ole entuudestaan tuttuja. Tienkäyttäjiltä odotetaankin tarkkaavaisuutta ja yhteispeliä muiden tienkäyttäjien kanssa. Saaristotiellä on havaittu ylinopeuksia, punaisia valoja päin ajamista sekä äkkijarrutuksia liikennejärjestelyjen alkupäässä. Jokainen voi lisätä liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta noudattamalla liikennesääntöjä ja pitämällä riittävän turvavälin edellä ajavaan ajoneuvoon.

Jos henkilöauto ajaa epähuomiossa raskaan liikenteen kaistalle, noudatetaan raskaan liikenteen liikennevaloja ja palataan niiden mukaisesti takaisin Saaristotielle.

Liikennejärjestelyihin voi tutustua tarkemmin havainnevideon avulla:

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600