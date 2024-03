Alkoholijuomien maahantuonti aiheuttaa huomattavat verotulomenetykset

Neuvoston näkemys oli tappio suomalaiselle pullonpalautukselle 18.12.2023 17:54:51 EET | Tiedote

EU:n neuvosto päätti tänään ehdotuksesta uudeksi pakkaus- ja pakkausjäteasetukseksi. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto on pettynyt neuvoston näkemykseen olla sallimatta poikkeuksia uudelleenkäyttövelvoitteista silloin, kun kierrätysaste on korkea ja se on ympäristön kannalta parempi ratkaisu.