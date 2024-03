Valokuitunen rakentaa Posion kunnan vuokra-asuntoihin ja kiinteistöihin valokuituyhteydet – urakoitsijaksi valittu liminkalainen ENP

Posion kunnanhallitus on päättänyt hankkia kunnan vuokrattaviin rivitaloasuntoihin ja kunnan kiinteistöihin valokuituyhteydet. Kokonaisuus käsittää yhteensä 104 vuokrahuoneistoa, ja lisäksi rakennetaan kunnan toimipaikkaverkkoa.

Kunnanjohtaja Pekka Jääskö uskoo valokuidun vaikuttavan kunnan asuntojen houkuttelevuuteen ja parantavan pienen kunnan elinvoimaa, houkuttelevuutta sekä posiolaisten digiarjen sujuvuutta. Iso rakentamisurakka tuo alueelle myös työtä rakentamisen aikana.

- Tämä on meille tärkeä asia, ja haluamme kaikin tavoin luoda edellytyksiä ihmisten etätyölle ja yrittämiselle sekä kaikenlaisten arjen ja vapaa-ajan digipalveluiden käytölle, missä valokuitu on hyvin tärkeässä roolissa. Sen elinkaaren aikainen hiilijalanjälki on myös hyvin pieni ja kunta edistää hiilineutraaliuden toteutumista monilla ratkaisuilla, Jääskö toteaa.

Valokuitunen rakentaa kunnan vuokrattaviin 76 rivitalohuoneistoon avoimet valokuituyhteydet, joihin asukas voi itse valita netti- ja lisäpalvelunsa ja niiden palveluntarjoajan Avoin kuitu -verkon tarjonnasta. Sopimus sisältää myös kerrostalon, jonka tekniseen tilaan tuodaan kuitu. Sieltä se jaetaan talon sisäverkkoa pitkin yhtiön 28 huoneistoon. Asukkaiden käyttöön tulee Telian tarjoama taloyhtiönetti ja kaapeli-tv.

- Rivitaloissa avoin valokuitu mahdollistaa sen, että asukas voi valita vapaasti omiin tarpeisiinsa sopivan nettiliittymän ja kilpailuttaa sitä vaikka vuosittain, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Vuokra-asuntojen kuidutus suunniteltu alkavan tänä vuonna



Valokuitunen rakentaa yhteydet yhteistyössä Limingasta olevan Efficient Network Partner Oy:n (ENP) kanssa. Urakassa ENP toimii paikallisena rakentajana, Valokuitunen vastaa kokonaisuudesta. Valokuidun rakentaminen alkaa tänä vuonna, mutta tarkempi aikataulu on vielä avoinna.

Valokuitunen on rakentanut valokuituverkkoa paljon Lapin alueella ja muun muassa vastaavanlaiset kunnan kiinteistöjen valokuitutoteutukset on tehty Kittilään, Muonioon, Ylitorniolle, Sallaan, Inariin ja Simoon.