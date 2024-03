Autovuokraamo MABI Mobility AB vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa

MABI Mobility AB on osa Hedin Mobility Groupia ja se on yksi Ruotsin suurimmista yksittäisistä autovuokraamoista. Yrityksen perustamisesta Tukholmassa vuonna 1989 se on kasvanut jatkuvasti ja sillä on 180 toimipistettä ja 9 600 ajoneuvoa Ruotsissa, Alankomaissa, Belgiassa ja Sveitsissä. Yrityksen tavoitteena on tarjota asiakkaillensa joustavia ja luotettavia vuokrauskokemuksia kilpailukykyiseen hintaan tinkimättä laadusta, turvallisuudesta, palvelusta tai saatavuudesta.

Scandia Rent on suomalainen perheyritys, jolla on yli 100 toimipistettä valtakunnallisesti. Yrityksen historia ulottuu 1940-luvulle, jolloin se oli ensimmäinen vuokrausyritys Suomessa. Vuosikymmenien kokemus tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden korkealuokkaiseen asiakaspalveluun ja laajaan valikoimaan.

Hedin Automotive Oy on Hedin Mobility Groupin Suomen maayhtiö. Yhtiön autoliiketoiminnasta vastaavat Hedin Automotive Finland Oy ja Bavaria Finland Oy, jotka myyvät vuosittain yli 40 000 autoa ja suorittavat yli 300 000 huoltokäyntiä. Hedin Automotive Oy edustaa Suomessa yhdeksäätoista automerkkiä: Alfa Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Hongqi, INEOS Grenadier, Jeep, Kia, Maxus, Mazda, MINI, Mitsubishi, MG, Nissan, Opel, Peugeot, Škoda ja Subaru. www.hedinautomotive.fi

Hedin Mobility Group on yksi Euroopan suurimmista autokaupan toimijoista, jolla on yli 8 000 työntekijää ja toimintaa 13 maassa. Vuonna 2022 liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa ja konserni myi yli 180 000 ajoneuvoa. Hedin Mobility Group toimii kolmella pääliiketoiminta-alueella: maahantuonnissa, vähittäiskaupassa ja liikkuvuusratkaisuiden tarjoana. Konserni toimii BYD:n, Dodgen ja RAMin, Fordin ja Ford F-150:n, Hongqin, INEOS Grenadierin, MG:n sekä Renaultin, Dacian ja Alpinen maahantuojana. Yli 40 merkin tuotevalikoiman ja noin 270 oman jälleenmyyjäliikkeen eurooppalaisen jälleenmyyjäverkoston ansiosta konserni tarjoaa yksityis- ja yritysasiakkaille täyden palvelun tarjontaa uusista ja käytetyistä henkilöautoista, hyötyajoneuvoista ja kuorma-autoista. www.hedinmobilitygroup.com