Yliopiston Apteekin vuosikertomus 2023 on julkaistu

Vuonna 2023 Yliopiston Apteekin myynti oli 361,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,5 miljoonaa euroa. Yliopiston Apteekki maksoi apteekkiveroa 29,0 miljoonaa euroa valtiolle ja tilikauden voiton 2,3 miljoonaa euroa osinkona Helsingin yliopistolle.

Yliopiston Apteekki vuonna 2023:

Suomen paras asiakaskokemus (Asiakkuusindeksi 2023 -tutkimus)

7 miljoonaa reseptilääketoimitusta

Yli 16 miljoonaa käyntiä verkkoapteekissa ya.fi

Toimitimme lääkkeitä, rokotteita ja antibioottipumppuja yli 1 500 terveydenhuollon organisaatiolle

Kanta-asiakasmäärämme kasvoi 900 000 henkilöön



”Yliopiston Apteekilla on merkittävä tehtävä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Meillä on keskeinen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja kansallisessa huoltovarmuudessa. Yliopiston Apteekki on voitto tieteelle ja terveydelle”, toimitusjohtaja Kimmo Virtanen sanoo.

