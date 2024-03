Osuuskauppa Suur-Savo S-ryhmän kärkeä Suomen Innostavimmissa työpaikoissa

Osuuskauppa Suur-Savo on ollut kärkisijoilla Suomen Innostavimmissa työpaikat -listauksessa useana vuonna. Ykkössijoituksiakin on ollut monia, sillä henkilöstön työtyytyväisyys on Osuuskauppa Suur-Savossa erittäin korkealla tasolla. Osuuskauppa Suur-Savossa toteutetaan henkilöstön työtyytyväisyystutkimus vuosittain ja viime syksynä tehtyyn tutkimukseen vastasi 93,2 % henkilöstöstä. Tutkimuksen kokonaisindeksi oli 79,4 pistettä, mikä on 10,1 pistettä Suomen yleisnormin yläpuolella ja erinomaista AAA-tasoa. Henkilöstön suositusindeksi työnantajastaan, eNPS, oli 60, mikä oli S-ryhmän paras tulos ja huomattavasti korkeampi kuin Eezyn vertailuaineiston keskiarvo 23.

− Olemme saaneet todella hyviä tuloksia henkilöstön työtyytyväisyydestä useana vuonna, mutta tulosta ei saa pitää itsestäänselvyytenä ja jäädä tyytyväisenä ”lepäämään laakereillaan”. Työtyytyväisyystutkimuksen tulokset käydään aina yksiköissä läpi, epäkohtiin puututaan ja hyvien tulosten ylläpitämiseen panostetaan. Meillä Osuuskauppa Suur-Savossa on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Työtä tehdä suurella sydämellä, huumorilla, mutta tosissaan, summaa toimitusjohtaja, kauppaneuvos Ari Miettinen.

− Henkilökunta on yrityksen tärkein voimavara, joten henkilöstön työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannattaa – ja siihen halutaan – panostaa. Työtyytyväisyys on merkittävä asia työssäjaksamisen kannalta. Kun töissä on hyvä ilmapiiri, se heijastuu paitsi meidän jokaisen omaan jaksamiseen, myös asiakastyytyväisyyteen, sanoo henkilöstöjohtaja Tuula Lyytikäinen.

Innostavin työpaikka -tunnustukset perustuvat henkilöstökokemusta mittaavan PeoplePower-tutkimuksen pohjalta laskettuun indeksiin. Vastaajina oli noin 150 000 työntekijää kymmeniltä toimialoilta ympäri Suomen. Pääpalkinnot jaetaan vuosittain parhaat indeksitulokset saavuttaneille pienille, keskisuurille ja suurille organisaatioille. Osuuskauppa Suur-Savo kuuluu suurten organisaatioiden (yli 1000 henkilöä työllistävät) sarjaan. Koko S-ryhmässä työtyytyväisyys on huipputasolla. Tällä kertaa suurista yrityksistä Suomen Innostavin oli Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja keskisuurten yritysten sarjan paras Etelä-Karjalan Osuuskauppa, molemmat ensimmäistä kertaa ykkössijalla.