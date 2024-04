Äänesi, ikuinen viha-rakkaussuhde? Äänikouluttaja Sara Rouvisen uusi teos "Löydä luonnollinen äänesi" rohkaisee vapaaseen ilmaisuun

Meissä jokaisessa on ihmeellinen instrumentti, joka kulkee mukanamme läpi elämän: ääni. Tämä kirja opettaa soittamaan sitä parhaalla tavalla. Löydä luonnollinen äänesi vie lukijan ainutlaatuiselle ja intiimillekin matkalle äänen maailmaan ja sen parantavaan voimaan.



Ääntä on hyödynnetty kautta aikojen rentoutumismenetelmänä ja tunteiden välittäjänä. Sen merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja elämässä menestymiselle on suuri. Kirja avaa äänen eri piirteitä ja rohkaisee lauluun, puhumiseen ja vapaaseen ilmaisuun, olitpa sitten esiintyjä, puhetyöntekijä tai muuten vain kiinnostunut äänestäsi. Helppojen ja monipuolisten harjoitusten sekä käytännön vinkkien avulla lukija oppii huoltamaan ääntään ja kehittämään sen voimaa, tunneilmaisua, kestävyyttä, kirkkautta ja syvyyttä.



Sara Rouvinen on valmentanut esiintymistä ja äänenkäyttöä yli 10 vuotta lukuisissa yrityksissä ja organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla. Hän on puheviestinnän FM, laulunopettaja, monikulttuurisen perheen äiti ja esiintyvä taiteilija, joka julkaisee omaa musiikkiaan nimellä Sara Heleen.

