Kangasalan luontojalanjälki lasketaan ensimmäisten kuntien joukossa

Ihmisen toiminta heikentää luonnon monimuotoisuutta kaikkialla maailmassa. Ilmaston lämpenemisen lisäksi luonnonvarojen hyödyntäminen, elinympäristöjen muuttaminen, vieraslajien leviäminen ja ympäristön saastuminen aiheuttavat luontokatoa. Suomalaiset kunnat lähtevät selvittämään alueensa toiminnan vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle laskemalla luontojalanjälkensä.

Kangasala on mukana hankkeessa, jossa 13 kunnalle ja kaupungille lasketaan niiden maantieteellisellä alueella tapahtuvan toiminnan aiheuttama luontojalanjälki – tiettävästi ensimmäisten joukossa maailmassa. Luontojalanjälki on mittari Kangasalla tapahtuvan ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttamalle kuormitukselle. Tyypillisesti luontovaikutuksia on arvioitu paikallisella tasolla. Luontojalanjälki kertoo kuitenkin luonnolle aiheutuvasta haitasta paitsi paikallisesti myös maailmalla. Hanke tarjoaa uudenlaista tietoa luontovaikutuksista ja auttaa tunnistamaan keinoja, joilla kuormitusta voidaan pienentää.

Luontojalanjäljen mittaamiseksi tehdään valtavasti tutkimustyötä eri puolella maailmaa. Jyväskylän yliopistossa kehitetty suomalainen laskentamenetelmä on uraauurtava ja aivan kehityksen eturintamassa. Jyväskylän yliopiston kehittämää menetelmää käytetään myös Sitowisen toteuttamassa hankkeessa.

Yhteishankkeessa ovat mukana Espoo, Helsinki, Kangasala, Kauniainen, Liminka, Lohja, Pori, Riihimäki, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vantaa ja Ylöjärvi. Luontojalanjälkilaskennat valmistuvat kesäkuussa 2024.

Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta: https://www.sitowise.com/fi/uutiset/kymmenen-kaupunkia-lahtee-selvittamaan-luontojalanjalkeaan