Palvelujen verkoston kehittäminen etenee

Aluehallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi hyvinvointialuejohtajan luonnoksen esitykseksi palvelujen verkoston kehittämisestä palvelustrategian mukaisesti. Seuraavaksi aluevaltuuston neuvottelutoimikunta jatkaa valmistelua ja eri sidosryhmät voivat osallistua esityksen kommentointiin.

Hyvinvointialue on käynnistänyt valmistelun Oy Apotti Ab:sta irtautumisesta

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueesta on tullut Oy Apotti Ab:n osakas 1.1.2023 hyvinvointialueuudistuksen liikkeenluovutuksessa siirtyneiden yhtiön osakkeiden myötä. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti on käytössä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella vain Kauniaisissa. Aluehallitus päätti 11.9.2023 kilpailuttaa hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisun, joten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole enää perusteita toimia jatkossa Apotin osakkaana. Myös Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueet ovat suunnitelleet irtautuvansa yhtiöstä. Pienosakkaiden irtautumisesta on käynnistetty neuvottelut vuonna 2023 ja aluehallitus päätti tänään käynnistää muiden osakkaiden kanssa neuvottelut irtautumissopimuksessa määriteltävästä erokorvauksesta.

Otakantaa.fi aukeaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaat, henkilöstö, alueen kunnat ja muut sidosryhmät voivat osallistua keskusteluun hyvinvointialueen tulevaisuuden palvelujen verkostosta. Hyvinvointialueen kaikissa kunnissa järjestetään asukasilta. Kunnille ja muille tärkeille sidosryhmille lähetettiin lausuntopyyntö. Kuka tahansa voi kommentoida palvelujen verkoston esitystä Otakantaa.fi-palvelussa . 29.4. asti.

Palvelujen verkoston kehittämisen asukasillat alkavat klo 18:

Inkoo 3.4., Kyrkfjärdens skola, liikuntasali (uusi koulu), Museontie 7

Kyrkfjärdens skola, liikuntasali (uusi koulu), Museontie 7 Lohja 4.4., Puu-Anttila, Juhlasali, Suurlohjankatu 2

Hanko 8.4., Kaupungintalon juhlasali, Vuorikatu 1

Karkkila 10.4., Kino Laika, Valurinkatu 2C

Kauniainen 11.4., Kasavuoren koulun ruokala/monitoimitila, Kasavuorentie 1

Vihti 15.4., Nummelanharjun koulu, ruokasali, Hiidenvedentie 3

Siuntio 17.4., Hotelli Siuntio, auditorio Vaahtera, Lepopirtintie 80

Raasepori 22.4., Ent. sairaanhoito-oppilaitos, Raaseporintie 5 (Tammisaari)

Espoo 23.4., Estradi, Mainingin koulu, auditorio, Maininkitie 23 ja

Kirkkonummi 24.4., Jokirinteen oppimiskeskus, ruokala, Jokiniityntie 5.

Esityslistan muut päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina.