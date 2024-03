Uutuuskirja Devan Shimoyaman taiteesta

Devan Shimoyama on yhdysvaltalainen taiteilija, joka asuu ja työskentelee Pittsburghissa. Hänen teoksiaan on ollut esillä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä eri puolilla Yhdysvaltoja ja Eurooppaa sekä johtavilla taidemessuilla. Shimoyama on valmistunut taiteiden maisteriksi Yalen yliopistosta vuonna 2011, ja hän on työskennellyt vuodesta 2015 alkaen viime aikoihin saakka apulaisprofessorina Carnegie Mellon -yliopistossa.

Uutuuskirja Fade Cut esittelee Shimoyaman Parturi-sarjan teoksia, joissa taiteilija muuntaa hypermaskuliinisen afroamerikkalaisen parturiliikkeen kuvitteelliseksi queer-fantasiaksi. Yhdysvalloissa kiitosta saanut parturi-installaatio luo kuvitteellisen tilan, johon erilaiset ihmiset ovat tervetulleita ilmaisemaan itseään vapaasti. Shimoyaman taiteen teemoista keskustelevat kirjassa Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen, kokoelma- ja näyttelypäällikkö Laura Kuurne ja taiteilija itse.

Teos liittyy Serlachius-museo Göstassa Mäntässä avautuneeseen samannimiseen näyttelyyn, jossa on esillä Shimoyaman installaatio. Taiteilija on muuntanut hypermaskuliinisen afroamerikkalaisen parturiliikkeen kuvitteelliseksi queer-fantasiaksi, johon erilaiset ihmiset ovat tervetulleita ilmaisemaan itseään vapaasti. Näyttely on avoinna 18.8.2024 asti.