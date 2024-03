Kangasala teki vahvan tuloksen – vuoden 2023 tilinpäätös ennakoitua parempi

Kangasalan kaupungin tilikauden 2023 toteutunut tulos on 3 141 154 euroa ja tilikauden ylijäämä on 5 762 251 euroa. Alkuperäisen talousarvion ylijäämä 1,3 miljoonaa euroa kasvoi toteutuneeseen 5,8 miljoonaan euroon. Vuoden 2023 tasapainoisen talouden ansiosta taseeseen kertynyt ylijäämä on vahva, ja antaa helpotusta tuleville, haastaville vuosille.