Muusikko Mikko Kangasjärven aktiivinen kevät 2024: elämäkerta ja uutta musiikkia

Kangasjärvi kertoo elämäkerrassaan niin huikeasta menestyksestä ja unelmien täyttymisestä kuin uraan ja elämään mahtuneista suurista menetyksistä ja alkoholiriippuvuudesta. Elämäkerta on tarkkanäköinen kuvaus musiikista ja ystävyyssuhteista sekä koko suomalaisesta musiikkibisneksestä ja sen muutoksesta yhden suomirockin legendan perspektiivistä tarkasteltuna. Teos avaa myös Yö-yhtyeen taustoja uudesta näkökulmasta.

Jäin yöksi -kirjaa laajentavat Jukka Poijärven kirjoittamat, lukuja rytmittävät tunnelmalliset tuokiokuvat.

Mikko Kangasjärvi on toiminut urallaan tuottajana ja muusikkona mm. Suvi Teräsniskan, Pate Mustajärven ja Anna Erikssonin levyillä ja kiertänyt maailmaa Anssi Tikanmäki Film Orchestran jäsenenä. Hänet tunnetaan myös sovittajana, kapellimestarina sekä Beatles-asiantuntijana.

Jäin yöksi on tarina lahjakkaasta haitaria soittaneesta pojasta, joka sattumusten ja kohtalon kautta on saavuttanut elämässä paljon; niin hyvää kuin pahaakin. Yli 40 vuotta musiikkia hengittäneen Kangasjärven taipaleella on ollut identiteetin häilyvyyttä, surutyötä ja mielenterveyteen liittyviä asioita. Nyt 51-vuotiaana Kangasjärvi on perheellinen, onnellinen mies, jonka ura Yö-yhtyeessä ja sooloartistina jatkuu.

Kangasjärven The Mike Stufflake Project julkaisee samana päivänä kirjan kanssa singlen. Another False Start on odottanut viimeistelyä vuodesta 1991 ja vihdoin sen ympärille löydettiin oikea kokoonpano saattamaan biisi valmiiksi. Kuulaankauniin kappaleen laulaa Yhdysvaltain New Jerseyssä asuva, ELO Part II -yhtyeessä vaikuttanut ja nykyään The Orchestran keulassa vokaloiva Eric Troyer, joka on urallaan laulanut mm. John Lennonin, Meat Loafin, Billy Joelin ja Celine Dionin levyillä.

Another False Start enteilee The Mike Stufflake Projectin albumia, joka ilmestyy myöhemmin tänä vuonna. Troyerin lisäksi levyllä laulavat mm. Sami Hintsanen ja vuonna 2022 menehtynyt Kimmo Blom. Soittajina tulevalla pitkäsoitolla vaikuttavat mm. Kangasjärven Yö-kollegat Jari Latomaa ja Timo Mynttinen, rumpali Anssi Nykänen ja kitaristi Sami Tenhunen. Albumin kaikki tekstit on muokannut valmiiksi Petri Lahtinen.

Mikko Kangasjärvi, Jukka Poijärvi: Jäin yöksi (Docendo 2024), sidottu, 304 sivua. Teos arvosteluvapaa 12.4.2024.

The Mike Stufflake Project: Another False Start (Recovery Records, 12.4.2024)