Anna-Riikka Hovi-Taunila viemään ToinenPHD:n tekoälyn aikakaudelle

ToinenPHD saa uuden toimitusjohtajan kun Anna-Riikka Hovi-Taunila aloittaa tehtävässään toukokuun puolivälissä. Anniksena laajalti tunnettu huippujohtaja on paluumuuttaja, joka siirtyy Lintulahdenkadulle SaaS-pilvipalveluyhtiöstä Thinking Portfoliosta.

“Palaan reilun kymmenen vuoden tauon jälkeen todella mielelläni Toiseen, etenkin juuri nyt, kun koko toimiala ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat huimaa vauhtia", Hovi-Taunila sanoo ja jatkaa: “Olen hyvin innoissani siitä markkinointiteknologisesta voimasta, jota Toisella on kansainvälisen ketjunsa kautta tarjottavanaan. OMNI-markkinoinnin suunnittelualusta ja etenkin siihen integroitu OMNI Assist-tekoälyratkaisu tulevat muuttamaan markkinaa pysyvästi, se on nyt jo selvää”, hän miettii. "Uskon, että pitkästä kokemuksestani eri markkinointialan toimistoissa höystettynä viime vuosien Saas-liiketoiminnan johtamisella tulee olemaan tässä todella paljon hyötyä."

Erityisesti Hovi-Taunilan ajattelun ja toiminnan ytimessä on asiakkaiden liiketoiminnan menestyksen tukeminen ja tavoitteiden saavuttaminen yhtenä, saumattomana tiiminä. ”Tärkeintä ovat tietenkin ihmiset. Toisessa on hieno yhdistelmä jämerän kokemuksen tuomaa intoa ja nuoruuden tuoreita oppeja. Ja tietenkin mahtava kattaus huippuasiakkaita!”, hän sanoo.

Omnicom Media Group Finlandin konsernijohtaja Teemu Neiglick on iloinen ja onnellinen saadessaan Anna-Riikka Hovi-Taunilan taloon.

“Annis on harvinainen yhdistelmä. Hänellä on syvää ymmärrystä mediatoimistoista, jonka lisäksi hän on arvostettu huippuosaaja kilpailuetua tuovan asiakasymmärryksen luomisessa. Näiden lisäksi hänellä on vankka kokemus teknologialiiketoiminnan skaalaamisesta. Nuo ovat juuri niitä asioita, joita tarvitsemme tässä vaiheessa viedäksemme asiakkaidemme palvelemisen aivan seuraavalle tasolle”, sanoo Neiglick.

“Hän pääsee aloittamaan Toisen ruorissa äärimmäisen kiinnostavaan aikaan. Tekoäly muuttaa tällä hetkellä radikaalisti miten markkinointia ja mediasuunnittelua tehdään. Automaatio, tehokkuus, skenaariomallien tekeminen ja ennen kaikkea valtava loikka datan hyödyntämisessä ottavat nyt ennen näkemättömän harppauksen. Olen iloinen, että Anna-Riikka on mukana johtamassa tätä muutosta”, Neiglick toteaa.

Ennen Toiseen siirtymistään Hovi-Taunila toimi Terveystalon asiakaskokemusjohtajana vastuualueenaan asiakaskokemuksen kehittäminen monikanavaisesti. Hän on toiminut myös mm. hasan-ryhmän operatiivisena johtajana, sekä asiakasnäkemystoimisto Frankly Partnersissa toimitusjohtajana ja perustajaosakkaana.

ToinenPHD on yksi Suomen suurimpia markkinointialan yrityksiä ja osa kansainvälistä Omnicom Media Group -konsernia. ToinenPHD työllistää Suomessa noin 80 alan ammattilaista. Omnicom Media Group-mediatoimistokonserniin kuuluvat mediatoimistot ToinenPHD, OMD Finland ja H&S.