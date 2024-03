Remeo ja Lamor solmivat sopimuksen muovijätteen toimituksista raaka-aineeksi Lamor Recyclingin laitokselle Porvoon Kilpilahteen

”Olemme yhdessä luomassa uutta skaalautuvaa kierrätysmenetelmää muoville. Tämä yhteistyö on sarallaan ainutlaatuinen ja se konkretisoituu nopeammin kuin moni muu, vasta suunnittelupöydällä oleva hanke”, kertoo Remeon toimitusjohtaja Johan Mild. ”Meille tämä 10-kilotonnin sopimus on ensiaskel merkittävälle yhteystyölle, jolla on suuri potentiaali.”

Laitoksen rakennuttaa ja sitä operoi Lamor Recycling Oy, Lamorin ja sen kumppanin Resiclon omistama hankeyhtiö.

”Meille on aivan oleellista saada lajiteltua muovijätettä, jolla on oikea polyolefiinikoostumus. Tähän asti se on poltettu jätteen mukana. Olemme iloisia tästä sopimuksesta, joka tuo meidät taas askeleen lähemmäs kestävää kehitystä ja muovin kiertotaloutta”, sanoo Lamorin toimitusjohtaja Johan Grön, joka aiemmin veti Kilpilahden hanketta Lamorin operatiivisena johtajana toimiessaan. ”Remeolla on erittäin moderni ja tehokas lajittelulaitos vain 20 kilometrin päässä Kilpilahdesta. Uskomme, että yhteistyö toimii sujuvasti ja saattaa johtaa jopa korkeampiin volyymeihin tulevaisuudessa.”

Remeo on suomalainen jätehuoltoon keskittynyt ympäristöhuoltoyhtiö, joka on johtava toimija muovin lajittelussa. Yrityksen jätteenlajittelulaitos Vantaalla on Euroopassa ainoa laatuaan, sillä sen edistyksellinen teknologia ja kaksi integroitua jätteenkäsittelylinjaa mahdollistavat monentyyppisten jätteiden lajittelun: sekä kaupallisen ja teollisuusjätteen että rakennus- ja purkujätteen.

EU:n komissio on hiljattain varoittanut Suomea, ettei maa todennäköisesti saavuta asetettua 55 prosentin tavoitetta yhdyskuntajätteen kierrätyksessä. Lisäksi EU valmistelee kieltoa EU:n ulkopuolella valmistetun kierrätysmuovin käytölle ruokapakkauksissa ympäristösyistä. Korkeaa hygieniaa vaativat elintarvikepakkaukset ovat yksi mahdollinen käyttökohde Lamor Recyclingin tuotannolle.

”Tämä hanke, kuten myös tavoittelemamme kokonaisportfolio muovinkierrätyksessä, tukevat vahvasti valtavan globaalin muoviongelman ratkaisua – aloittaen Suomesta”, päättää Grön.

Lue lisää hankkeesta: https://remeo.fi/remeo-ja-lamor-solmivat-sopimuksen-muovijatteen-toimituksista-raaka-aineeksi-lamor-recyclingin-laitokselle-porvoon-kilpilahteen

Lisätietoja

Johan Mild, toimitusjohtaja, Remeo Group Oy

puh. 040 301 3004, johan.mild@remeo.fi

Mauri Lielahti, liiketoimintajohtaja, Remeo Refining Oy

puh. 050 598 8158, mauri.lielahti@remeo.fi

Johan Grön, toimitusjohtaja, Lamor Corporation Oyj

puh. 040 5464186, johan.gron@lamor.com

Remeo lyhyesti

Remeo on suomalainen ympäristöhuoltoalan yritys. Ratkaisemme asiakkaidemme haasteita jätehuollon, materiaalikierron ja raaka-ainehankintojen saralla. Olemme kunnianhimoinen kierrätystoimialan kehittäjä ja hyödynnämme materiaalien lajittelussa moderneinta älyteknologiaa, joka tekee materiaalikierrostamme toimialan tehokkainta. Missionamme on Suomen CO2 -päästöjen vähentäminen kierrätysasteen noston avulla. Remeo toimii Suomessa valtakunnallisesti ja työllistää 450 kiertotalousammattilaista. Vuosittainen liikevaihtomme on yli 100 miljoonaa euroa. Lisätietoja: remeo.fi

Lamor lyhyesti

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelua, maan ennallistamista ja materiaalinkierrätystä: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maanpuhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on yli 600 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 123 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsinki -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com