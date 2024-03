Orpon hallitus heikentää koko Euroopan luonnonsuojelua

Työelämän tasa-arvo Suomessa viivästyy Orpon hallituksen toimilla 22.3.2024 10:38:24 EET | Tiedote

Tällä viikolla on uutisoitu maailmanpankin vuosittaisesta Women, Business, and the Law-raportin antamasta pysäyttävästä kuvasta työelämän tasa-arvosta sukupuolten välillä. Raportti paljastaa, että työelämän tasa-arvo ei toteudu missään maailmalla. Lisäksi naisilla on työelämässä vain kaksi kolmasosaa miesten oikeuksista.