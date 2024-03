Uusi junawifi on asennettu yli 60 prosenttiin kaikista kaukojunista – katvealueille tarvitaan lisää tukiasemia

VR uusii parhaillaan kaukoliikenteen junien verkkoyhteyksiä päivittämällä junien reitittimet ja antennit. Uudet laitteet hyödyntävät kaikkien operaattoreiden 4G- ja 5G-verkkoja. Tällä hetkellä uudet laitteet on asennettu jo yli 60 prosenttiin kaikista kaukoliikenteen junista.



”Junien toimivat verkkoyhteydet ovat merkittävä tekijä sekä vapaa-ajan ja työmatkaliikenteen kannalta. Junawifi-uudistuksemme on edennyt hyvin ja tavoitteenamme on, että uusi junaverkko olisi käytössä kaikissa kaukoliikenteen junissamme kesän aikana. Yhteyksien parantamiseksi tarvitaan kuitenkin myös operaattoreiden panostuksia verkkoon ja uusiin tukiasemiin katvealueille. Ilman niitä signaali ei kulje, eikä netti toimi kaikilla rataosuuksilla”, sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Uusi, parempi wifi on odotettu uudistus monelle matkustajalle

Matkan aikana toimivat verkkoyhteydet ovat tärkeä osa junamatkan asiakaskokemusta. Monet asiakkaat haluavat käyttää matkustusajan esimerkiksi työn tekemiseen tai viihteeseen.

”On hienoa huomata, kuinka uusi junawifi näkyy jo nyt myönteisenä asiakaspalautteena ja käyttökokemuksena asiakastutkimuksissamme. Toivomme, että tämä uudistus lisää osaltaan junan suosiota ympäristöystävällisenä vaihtoehtona työmatkustukseen”, sanoo Markula.

Tutustu tästä VR:n hallintoneuvoston kannanottoon ”Junien tietoliikenneyhteyksiä edistetään yhteistyössä”.