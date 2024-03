Vihdin Otalammella sahataan oksia sähkölinjojen ympäriltä 50 kilometrin matkalta

Oksia sahataan 2.4. asti, ja se voi aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja.

Carunan kunnossapitopäällikkö Petteri Palmumaan mukaan oksia sahataan sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Hänen mukaansa helikopterisahauksella saadaan oksista ja osin puistakin johtuvien katkojen määriä vähennettyä huomattavasti.

“Helikopteriraivauksella saadaan sahattua oksat, jotka ovat sähkölinjan yläpuolella ja tuulen ja pakkasen vuoksi voivat tippua sähkölinjoille ja aiheuttaa sähkökatkoja. Maasta käsin sahaamalla päästään yleensä korkeintaan kymmenen metrin korkeuteen, kun puut voivat kasvaa 25 metrisiksi”, Palmumaa sanoo.

Kokonaisuudessaan sahattavan osuuden pituus on noin 50 kilometriä.

“Oksien sahaukseen valmistettu saha on erikoinen, n. 7 metrin pituinen 9-teräinen sirkkeli, joka roikkuu helikopterista vajaan 20 metrin puomin päässä. Kone on MD Helicopters MD500, samanlainen kuin mitä suomen armeija käyttää. Kyseessä on suhteellisen nostokykyinen turbiinimoottorinen kopteri. Lentäjä on tehtävään erikseen koulutettu, koska sahauksessa pitää lentää todella lähellä sähköverkkoa”, Palmumaa sanoo.

Pidä helikopteriin vähintään 90 metrin varoetäisyys

Turvallisuuden vuoksi helikopteriin on hyvä pitää työn aikana vähintään 90 metrin etäisyys. Varo myös sahauksen aikana putoavia oksia. Miehittämättömien ilma-alusten tai lennokkien käyttö työkohteen läheisyydessä on ehdottomasti kielletty.

Helikopterisahauksesta voi aiheutua lähialueelle lyhytaikaista meluhaittaa.