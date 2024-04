Patricia Seppälän säätiön kuvajournalistipalkinto Antti J. Leinoselle

Palkintoperustelut ovat seuraavat:

Syventyminen on ensimmäinen asia, joka välittyy Antti J. Leinosen työstä. Leinosella on kyky pysähtyä aiheensa ääreen, tutustua kuvattaviinsa ja näin tavoittaa jotakin aitoa ja inhimillistä. Hän onnistuu pitkissä dokumentaarisissa projekteissaan luomaan valokuvia, jotka kertovat aiheestaan monella tasolla. Jokainen Leinosen kuva tuntuu mietityltä kokonaisuuden osalta, ja jokainen niistä tuo kokonaisuuteen jotain olennaista lisää. Tätä on kuvallisen kerronnan taito.

Leinonen kohdistaa katseensa tavallisiin ihmisiin, ja erityisen arvokasta on, että hän on dokumentoinut elämää Pohjois-Suomessa, kotiseudullaan. Leinonen on itsekin todennut, että hän ei ole ”se kaupungista tullut kuvaaja”, ja tästä syystä hänen on helppo luoda kontakti kuvattaviinsa ja rakentaa heidän kanssaan tasa-arvoinen yhteys. Kaikesta välittyy tämä luottamus ja molemminpuolinen arvostus.

Leinosen töissä näemme palasia siitä Suomesta, joka jää mediassa vähälle huomiolle. Hänen kuvissaan on ajattomuutta – usein kaikki moderni on rajattu niiden ulkopuolelle. Leinosen maailma on ehkä siksi niin kaunis ja nostalgisia tunteita herättävä. Valokuvat kalastajista ja saunovista amerikansuomalaisista ovat tunnistettavia ja samaistuttavia, vaikka ne esittävät sellaista Suomea ja sellaista suomalaisuutta, jota yhä harvempi ympärillään näkee.

Patricia Seppälän säätiö on tänään julkistanut myös tämänvuotiset apurahansa yhteensä 25 hakijalle (https://patriciaseppalansaatio.fi/myonnetyt-apurahat/).

Patricia Seppälän säätiö edistää kuvajournalismin, lehtikuvauksen ja muun dokumentoivan valokuvauksen kehitystä ja tukee kuvajournalismiopintoja sekä alan projekteja, esimerkiksi näyttelyitä ja kirjahankkeita.

Kuvajournalismin uranuurtaja Patricia Seppälä (1924–2001) oli monen vuosikymmenen ajan kuvatoimistoalan johtava tekijä Suomessa ja alan merkittävä vaikuttaja myös kansainvälisesti. Seppälä perusti nimeään kantavan säätiön vuonna 2000. Siitä lähtien Patricia Seppälän säätiö on tukenut kuvajournalismin tekijöitä runsaalla kahdella miljoonalla eurolla.