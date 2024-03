Kokenut keskipohjalainen onnettomuustutkija Matti Lukkarila laittaisi kuljettajantutkinnon uusiksi

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta hälytetään paikalle aina, kun Suomessa joku kuolee tie- tai maastoliikenneonnettomuudessa. Hälytys ei katso kelloa eikä kalenteria - matkaan lähdetään myös yöllä tai juhlapyhinä. Tieto onnettomuudesta tulee joko hätäkeskuksesta tai poliisilta ja tutkinta onnettomuuspaikalla pyritään aloittamaan välittömästi.

Keski-Pohjanmaalla onnettomuuspaikalle lähtee usein Matti Lukkarila. Lukkarila on ollut liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatoiminnassa mukana jo 30 vuoden ajan. Hän toimii ajoneuvoteknisenä jäsenenä Keski-Pohjanmaan tutkijalautakunnassa. Eri puolilla Suomea toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on kaikkiaan noin 270 jäsentä. Tutkijalautakuntien jäsenet tekevät tutkintoja vapaaehtoistyönä, oman työn ohella. Tutkijalautakunta on moniammatillinen tiimi, jossa on asiantuntijoita poliisista, lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen aloilta.

Ajoneuvotekninen jäsen tutkii ajoneuvon ja turvalaitteet

Ajoneuvoteknisessä onnettomuustutkinnassa on tärkeää käydä paikan päällä tutkimassa tiehen jääneet suistumisjäljet ja valokuvaamassa onnettomuuspaikkaa. Lukkarila kertoo, että nykyään onnettomuustutkinnassa on mahdollista hyödyntää drooneilla otettua kuvaa ja videota, mikä helpottaa huomattavasti tutkintaa.

Ajoneuvoteknisenä jäsenenä Lukkarila tutkii ajoneuvon teknisen kunnon: Oliko ajoneuvo katsastettu ja asianmukaisessa kunnossa. Minkä verran ajoneuvossa oli teknisiä vikoja, ja mikä niiden vaikutus onnettomuustilanteessa oli. Millaiseen kuntoon ajoneuvon matkustustilat ovat menneet. Oliko ajoneuvossa turvavälineitä, ja käytettiinkö niitä onnettomuushetkellä.

− Ajoneuvon tekniset viat ovat harvoin pääsyy onnettomuuteen. Usein viat renkaissa tai vastaavat tekijät vaikuttavat taustalla. Muistan kuitenkin yhden tapauksen, jossa tekninen vika aiheutti onnettomuuden. Kuorma-auton renkaan räjähtäminen johti kerran kuolemaan johtaneeseen onnettomuuteen, Lukkarila kertoo.

”17-vuotiaita ei pitäisi päästää rattiin” – onnettomuustutkija pistäisi kuljettajantutkinnot kokonaan uusiksi

Lukkarila ottaa siviilityössään vastaan myös kuljettajantutkintojen suorittajien inssiajoja. Kuljettajakokelaiden taidot ovat Lukkarilan mielestä muuttuneet rajusti ajokorttiuudistuksen jälkeen. Lukkarilan mielestä nykyiseen tutkintoon kuuluvat 10 ajo-opetustuntia eivät riitä. Lisätuntejakaan tutkinnonvastaanottajat eivät voi määrätä, vaikka inssiajo ei menisi läpi.

− Inssiajoa saa tulla epäonnistumisen jälkeen yrittämään uudelleen vaikka vielä samana päivänä. Jotkut tekevätkin näin, kunnes koe menee läpi. Mielestäni inssiajon vastaanottajan pitäisi tarvittaessa voida määrätä lisäopetusta ennen seuraavaa yritystä, Lukkarila toteaa.

Lukkarilan mielestä 45 minuutin tutkintoajo on turhan lyhyt aika arvioida, pystyykö kuljettaja pitämään huomionsa ajamisessa, toimimaan vastuullisesti sekä ajamaan ennakoivasti ja vaaratilanteita välttäen. Lukkarila pidentäisi inssiajon kestoa.

Vaikka monet nuoret ovat hänestä kypsiä ja vastuullisia, Lukkarila ei päästäsi 17-vuotiaita rattiin. Iäkkäille kuljettajille hän puolestaan toivoisi kontrolliajoja. Olisi hyvä, että iäkkäiden kuljettajien pitäisi säännöllisin väliajoin tulla antamaan ajonäyte tutkintoajon muodossa.

− Työni inssiajojen vastaanottajana ja katsastusmiehenä sekä vapaaehtoinen toimintani liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa täydentävät toisiaan, ja kaikki vaikuttavat näkemykseeni liikenneturvallisuudesta, Lukkarila kertoo. Lukkarila on jo eläkkeellä, mutta tekee yhä osa-aikaisesti töitä.

Innokasta pyöräilijää harmittaa kypärän käytön laiminlyönti

Lukkarila on innokas polkupyöräilijä. Kun onnettomuustutkinnassa tulee vastaan tapaus, jossa kypärän käyttö on laiminlyöty, se harmittaa häntä.

− Aina, kun joudun kirjaamaan onnettomuuden tutkinnassa, että kypärä olisi todennäköisesti pelastanut kuolemalta, mutta se ei ollut käytössä, se harmittaa minua. Jokainen kuolema on liikaa, Lukkarila sanoo.

Lukkarilan elämä on kietoutunut monella tapaa liikenteen ympärille. Polkupyöräilyn lisäksi hän on ajanut myös moottoripyörää – ja joutunut muutamaan kolariinkin, onneksi ei kohtalokkain seurauksin. Työssään hän on sekä katsastanut ajoneuvoja että ottanut vastaan kuljettajantutkintoja. Kaikki tämä on saanut hänet kiinnostumaan siitä, mitkä tekijät aiheuttavat liikenneonnettomuuksia, ja kuinka niitä voitaisiin vähentää. Liittyminen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan oli hänelle luontevaa, ja Matti Lukkarila on tehnyt hienon 30-vuotisen uran onnettomuuksien tutkinnassa.

Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia Suomessa. OTI koordinoi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa, mutta ei puutu lautakuntien riippumattomaan työskentelyyn. OTI huolehtii myös lautakuntien koulutuksesta, tutkinnan tulosten käytöstä ja tietopalvelusta.

OTI hallinnoi tutkinnasta kerättyä tietoa. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Instituutti toimii erillisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. Lue lisää www.oti.fi