Rud Pedersen avaa toimiston Roomaan – yhteys Euroopan pääkaupunkien välillä vahvistuu

Rooman toimistoa johtaa Luigi Ferrata, joka tuo konserniin kahden vuosikymmenen kokemuksen kansainvälisten yritysten neuvonannosta. Luigi on johtanut projekteja Italiassa ja EU-tasolla keskittyen ICT-, energia- ja terveysalan sektoreihin. Ennen siirtymistään Rud Pedersenille hän työskenteli yhteiskuntasuhdejohtajana monikansallisen Engineering Groupin palveluksessa.

”Olen innoissani päästessäni avaamaan Rooman toimistoa ja luomaan mahdollisuuksia asiakkaille näillä markkinoilla. Rud Pedersenin läsnäolo Euroopan keskeisimmissä pääkaupungeissa tarjoaa asiakkaille kokonaisvaltaisen ja markkinoiden rajat ylittävän lähestymistavan ongelmanratkaisuun. Odotamme pääsevämme rakentamaan yhteyksiä myös muihin vaikutusvaltaisiin kaupunkeihin ja tukemaan asiakkaita vaikuttamistyössä EU:n tasolla”, Luigi Ferrata sanoo.

Rooman toimiston hallituksen varapuheenjohtajana toimii Rud Pedersenin Brysselin toimiston toimitusjohtaja James Stevens, joka on itsekin Italian kansalainen. Yhteys Rooman ja muun Euroopan välillä on tällöin alusta alkaen vahva. Toimistolla aloittavat lisäksi apulaisjohtajana Niccolò de Arcayne, jolla on pitkä kokemus konsultoinnista pääosin terveyssektorilla sekä Brysselin toimistolta siirtyvä Salvatore Mazzocca, joka on erikoistunut maatalous-, energia- ja ilmastoasioihin.

”On kunnia toivottaa tervetulleeksi Luigi ja Rooman toimisto osaksi Rud Pedersen Groupia. Meillä on monia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita Italian markkinoista. Luigin laajan kokemuksen ja verkostojen kautta hän ymmärtää asiakkaidemme tarpeet ja pystyy tarjoamaan niihin räätälöityjä ratkaisuja. Roomassa aloittava asiantunteva tiimi mahdollistaa sen, että voimme nyt tarjota asiakkaille palveluita 18 toimistossa ympäri Eurooppaa, mukaan lukien viidessä väkirikkaimmassa Euroopan valtiossa”, Rud Pedersenin perustaja ja toimitusjohtaja Morten Rud Pedersen kommentoi.