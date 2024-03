Porkkalankadulla parannetaan pyöräilyn ja kävelyn sujuvuutta ja turvallisuutta

Kaupunki työskentelee Herttoniemen alueen talvihoidon parantamiseksi 25.3.2024 11:08:25 EET | Tiedote

Herttoniemen alueen talvikunnossapidossa on ollut vaikeuksia kuluvan talven alusta alkaen. Alueen uutena urakoitsijana aloitti lokakuun alussa YIT Road Oy. Kaupunki on puuttunut kunnossapitotyön laiminlyönteihin. Valvojien tekemien havaintojen perusteella talvikunnossapidon laatu alueella on parantunut helmikuusta alkaen.