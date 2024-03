Suomen Punainen Risti auttaa kylmyysaallosta kärsiviä Mongoliassa

Mongolian paimentolaiset kärsivät tänä talvena erityisen vaikeasta kylmyysaallosta, jota kutsutaan nimellä dzud. Kyseessä on toistuva sääilmiö, joka estää laiduntamista ja aiheuttaa karjan massakuolemia. Tämän talven olosuhteet ovat vaikeimmat lähes 50 vuoteen: 76 prosenttia maasta on laiduntamista estävän jään tai lumen peitossa, ja 7 prosenttia koko maan karjasta on kuollut. Arviolta 186 000 paimentolaisperhettä eli 75 prosenttia kaikista paimentolaisperheistä kärsii suoraan tai epäsuorasti dzudin vaikutuksista.

Katastrofirahastosta ohjataan rahaa tukemaan Mongolian Punaisen Ristin tarjoamaa paikallisapua. Kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiossa autetaan 10 000 paimentolaisperhettä, jotka ovat kärsineet kylmyyden vaikutuksista eniten. Katastrofirahastosta ohjatulla rahoituksella muun muassa parannetaan ruokaturvaa lisäämällä käteis- ja materiaaliapua, joka sisältää esimerkiksi eläintenhoitopakkauksia ja karjan talvisuojia. Lisäksi tuetaan elinkeinojen monipuolistamista.

– Mongolian Punainen Risti on auttanut kylmyyden vaikutuksista kärsiviä paikallisesti marraskuusta lähtien. Olosuhteet ovat kuitenkin niin vaikeat, että alueella tarvitaan lisää apua. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat elinkeinonsa menettäneet, yksinhuoltajat, raskaana olevat naiset, iäkkäät sekä perheet, joissa on monta lasta, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun suunnittelija Sari Autio.

Henkistä tukea elinkeinonsa menettäneille

Monille Mongolian syrjäseuduilla asuville karjanhoito on ainoa elinkeino. Elinkeinon menetys aiheuttaa ruokaturvan heikkenemisen lisäksi mielenterveyden haasteita.

– Elinkeinonsa menettäneet kokevat ahdistusta ja pelkoa tulevasta. Monilla on huoli siitä, miten he pystyvät huolehtimaan lapsistaan. Mongolian Punainen Risti tarjoaa henkistä tukea kylmyyden vaikutuksista kärsiville, Autio kertoo.

Suomen Punainen Risti ohjaa rahoituksen kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon. Suomen Punaisen Ristin alueellinen valmiuden avustustyöntekijä osallistuu operaation seurantaan ja monitorointiin.

